Piedāvā uzņēmējiem ērtāku piekļuvi valsts atbalstam un eksportam
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izstrādā vienotu digitālo platformu Business.gov.lv, kas kļūs par centrālo vārteju uzņēmēju sadarbībai ar valsti, nodrošinot ērtu un modernu piekļuvi valsts pakalpojumiem gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmējiem.
Platforma apvienos dažādu institūciju atbalsta programmas un pakalpojumus, atvieglojot uzņēmējdarbības procesu un veicinot biznesa attīstību un eksportu.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) turpina īstenot vērienīgu digitālās transformācijas projektu, kura rezultātā top vienotā uzņēmēju platforma Business.gov.lv. Tā kļūst par centrālo vārteju uzņēmēju sadarbībai ar valsti, nodrošinot ērtu, pārskatāmu un digitāli modernu vidi gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmējiem.
"Business.gov.lv ir būtisks solis, paplašinot un uzlabojot valsts pārvaldes digitālo pakalpojumu klāstu. Mūsu mērķis ir panākt, lai uzņēmējiem vairs nebūtu jātērē laiks informācijas meklēšanai dažādās vietnēs – viss būs pieejams vienuviet, ērti un digitāli. Tā ir investīcija valsts pārvaldes efektivitātē," uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Jau šobrīd Business.gov.lv ir ieguvusi jaunu, lietotājiem draudzīgāku izskatu un plašākas iespējas. Uzņēmējiem ir pieejami LIAA atbalsta pakalpojumi un iespēja pieteikties eksportu un inovācijas veicinošām aktivitātēm – tirdzniecības misijām, amatpersonu delegācijām un nacionālajiem stendiem starptautiskās izstādēs.
Business.gov.lv ir pieejams apkopojums par pieejamajām atbalsta programmām un iniciatīvām uzņēmējiem. Tajā iekļauti atbalsta instrumenti, kurus atadministrē LIAA, Attīstības finanšu institūcija Altum, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Lauku atbalsta dienests (LAD).
Platforma kļuvusi par praktisku palīgu ikvienam, kurš vēlas paplašināt savu biznesu un attīstīt sadarbību ārvalstīs. Portālu plānots papildināt arī ar citu institūciju uzņēmējiem paredzēto valsts pakalpojumu kopumu.
Pieejamie pakalpojumi tiks strukturēti pēc uzņēmējdarbības dzīves situācijām - no uzņēmuma dibināšanas un attīstības līdz eksportam un inovācijām. Šī pieeja palīdzēs uzņēmējiem ātrāk atrast tieši viņu vajadzībām atbilstošus risinājumus un mazinās birokrātisko slogu. Plašāka informācija pieejama business.gov.lv.