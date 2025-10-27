Latvijas “Rocket Bean” atzīta par labāko kafejnīcu Eiropas līmeņa konkursā
Latvijas kafijas zīmols Rocket Bean ieguvis Latvijas labākās kafejnīcas titulu konkursā European Coffee Trip Awards 2025 — tā ir lielākā Eiropas līmeņa balsošana, kurā par labāko kafejnīcu balso paši to cienītāji.
Konkursi “Coffee Awards” var dēvēt par “kafijas Michelin”, taču ir viena būtiska atšķirība: lēmumu pieņem cilvēki, kuri mīl un novērtē kvalitatīvu kafiju. Šogad konkursā piedalījās vairāk nekā 2700 kafejnīcu no dažādām Eiropas valstīm. Balsošana norisinājās no 2025. gada 9. septembra līdz 9. oktobrim mobilajā lietotnē European Coffee Trip. Ikviens dalībnieks varēja izvēlēties līdz pat trijām iecienītajām kafejnīcām, apstiprinot savu balsi e-pastā. Aptaujā piedalījās tūkstošiem cilvēku visā Eiropā, un rezultātā Rocket Bean kļuva par Latvijā iecienītāko specialty coffee kafejnīcu Latvijā.
“Mums šī balva ir īpaši vērtīga, jo to piešķir nevis industrijas profesionāļi, bet gan mūsu apmeklētāji. Tas ir visas komandas darba novērtējums un apliecinājums tam, ka Latvijā prot ražot pasaules līmeņa kafiju,” uzsver Ansis Romanovskis, zīmola Rocket Bean vadītājs.
Rocket Bean uzvara ir svarīga ne tikai uzņēmumam, bet arī visai Latvijai – tā apliecina kvalitāti, kafijas kultūras attīstību un signalizē tūristiem, ka Rīgā var izbaudīt kafiju labāko Berlīnes, Kopenhāgenas vai Milānas kafejnīcu līmenī, tieši tāpat kā izbaudīt Michelin līmeņa restorānus. “Mēs aizvien pārliecinošāk iezīmējam Latviju to cilvēku kartēs, kuri novērtē un interesējas par gastronomiju, dzērieniem un kvalitatīvu kafiju,” piebilst A. Romanovskis.
Rocket Bean jau sen ir kļuvis par Latvijas kafijas nozares vizionāru. Uzņēmums ne tikai pats grauzdē kafijas pupiņas, bet arī aktīvi attīsta kafijas kultūru. 2025.gadā jaunas grauzdētavas un kafijas izglītības centra izveidē tika ieguldīti 2,54 miljoni eiro. Tā būs telpa meistarklasēm, apmācībām un atvērtām degustācijām.
“Mēs vēlamies, lai kvalitatīva kafija kļūtu par Latvijas ikdienu – tā, kā notiek visattīstītākajās Eiropas valstīs un kā notika pirmās republikas laikos. Mūsu mērķis nav vienkārši gatavot dzērienu, bet gan attīstīt labas gaumes, zināšanu un apzināta patēriņa kultūru,” skaidro uzņēmuma pārstāvis.
Rocket Bean komanda lepojas ar to, ka Latvija pakāpeniski atkal kļūst par valsti ar spēcīgām kafijas lietošanas tradīcijām: šodien 77% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka laba kafija – tā vispirms ir garšu harmonija, bet vairāk nekā puse jau jūt atšķirību starp rūpnieciski ražotu un svaigi grauzdētu specialty coffee.
“Kafija Latvijā vairs nav vienkāršs dzēriens, tā ir daļa no kultūras. Tā, kā bija pirms simts gadiem, kad Rīgu dēvēja par “mazo Parīzi”. Un mēs lepojamies ar to, ka Rocket Bean palīdz atjauno šo tradīciju,” uzsver A.Romanovskis.