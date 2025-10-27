Austrumi satiek Rietumus. Spēkratu dažādība auto orientēšanās dienā
18. oktobrī norisinājās Inter Cars Latvija orientēšanās brauciens uzņēmuma klientiem. Armands Umbraško, Inter Cars Latvija mārketinga nodaļas vadītājs: “Šis ir jau ceturtais pasākums, kurā dodam iespēju izmēģināt visu jaunāko auto tehnoloģijas.”
“Tas kas šogad ir citādi nekā iepriekšējos gados - esam evolucionējuši no elektroauto pasākuma uz visu veidu auto pasākumu,” Autoziņām atklāj Marfa Events vadītāja Marta Kaktiņa. “Astoņpadsmit dažādas automašīnas, četri motoru veidi, lai dienas beigās visi saprastu kas ir piemērotākais motora veids.”
Inter Cars Latvija orientēšanās diena startēja Jaunajā Teikā un noslēdzās Kungu Rijā Turaidā. Taču pa vidu bija veicamas automašīnu maiņas, dažādi uzdevumi un papildus izmēģinājumi sporta kompleksā 333. Papildus izaicinājums pašiem - saprast, kas interesē vairāk, Austrumu vai Rietumu zīmoli. Pjotrs Podražka (Piotr Podrazka), Delphi Technologies pēcpārdošanas vadītājs: “Ķīniešu ražotāji pastāv jau sen, taču nebija pārstāvēti Eiropas tirgū. Agrāk vai vēlāk tie būtu ieradušies. Ikvienai automašīnai, vai tā ražota Eiropā vai Ķīnā, ir sava mērķauditorija.”
Daudziem Inter Cars Latvija šī bija pirmā saskare ar tādiem zīmoliem kā BYD, Xpeng vai Lynk & Co. Bet, ja pašam Armandam būtu jāizvēlas viens no orientēšanās dienā pārstāvētajiem modeļiem, tas tomēr izrādītos elektrisks! “Ja man liktu izvēlēties, tad es ņemtu sarkano “mersedesu!”” saka Umbraško. Tomēr jaunākā modeļa elektromobilis Mercedes - Benz CLA ar līdz pat 800 km sniedzamību bija tikai viens no pasākuma spilgtākajiem jaunumiem.