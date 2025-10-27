Latvijas iedzīvotāji arvien retāk izmanto skaidru naudu
Latvijā ar maksājumu kartēm šogad deviņos mēnešos veikti bezskaidras naudas norēķini 8,023 miljardu eiro apmērā, kas ir par 7,2% jeb 541,206 miljoniem eiro vairāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, liecina Latvijas Bankas publiskotie dati.
Savukārt skaidra nauda 2025. gada deviņos mēnešos ar maksājumu kartēm izņemta 3,683 miljardu eiro apmērā, kas ir par 3% jeb 115,529 miljoniem eiro mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš.
Dati liecina, ka veikalos ar maksājumu kartēm šogad deviņos mēnešos veikti norēķini 5,342 miljardu eiro apmērā, kas ir par 8% vairāk nekā 2024. gada deviņos mēnešos, tostarp apģērbu veikalos - 397,894 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš.
Norēķini ar maksājumu kartēm par vieglajām automašīnām un citiem transporta līdzekļiem šogad deviņos mēnešos veidoja 638,909 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar 2024. gada deviņiem mēnešiem ir kritums par 0,5%, bet norēķini par transporta pakalpojumiem veikti 378,094 miljonu eiro apmērā, kas ir samazinājums par 4,7%.
Tajā pašā laikā norēķini ar maksājumu kartēm par profesionālajiem pakalpojumiem 2025. gada deviņos mēnešos veidoja 288,359 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 12,7% salīdzinājumā ar 2024. gada deviņiem mēnešiem, bet par izklaidi - 168,815 miljonus eiro, kas ir par 0,9% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Savukārt maksājumi ar norēķinu kartēm aviokompānijām šogad deviņos mēnešos veidoja 135,459 miljonus eiro, kas ir par 4,3% vairāk nekā pērn deviņos mēnešos, maksājumi viesnīcās un citās apmešanās vietās - 130,966 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,5% vairāk nekā pirms gada, bet komunālie pakalpojumi ar maksājumu kartēm apmaksāti 82,854 miljonu eiro apmērā, kas ir par 16,7% vairāk nekā 2024. gada deviņos mēnešos.
Par valdības pakalpojumiem šogad deviņos mēnešos ar maksājumu kartēm veikta samaksa 46,885 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,5% mazāk nekā pagājušā gada deviņos mēnešos, par remonta pakalpojumiem - 43,82 miljonu eiro apmērā, kas ir par 10% vairāk, par auto nomu ar maksājumu kartēm veikta samaksa 31,037 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 14,7%, bet par lauksaimniecības pakalpojumiem - 20,485 miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 12,4%.