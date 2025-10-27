Atjaunotas biznesa paku un sīkpaku piegādes no Latvijas uz ASV
VAS "Latvijas pasts" no šodienas atsāks biznesa paku un sīkpaku piegādes uz ASV.
"Latvijas pasts", turpinot atjaunot sūtījumu plūsmas uz ASV, šodien atsāks pieņemt pakas un sīkpakas no korporatīvajiem klientiem platformā "manspasts.lv", lai nodrošinātu piegādes uz ASV un tai piederošajām teritorijām.
Uzņēmums atjaunos paku un sīkpaku plūsmu biznesa klientiem ar noslēgtiem sadarbības līgumiem, veicot piegādes uz ASV un tai piederošajām teritorijām - Amerikāņu Samoa salām, Guamu, Mazās Aizjūras un Māršalas salām, Mikronēziju, Palau, Puertoriko, Virdžīnu un Ziemeļu Marianas salām.
Uzņēmumā informē, ka šī ir piegādes atjaunošanas procesa otrā fāze. Iepriekš oktobra sākumā "Latvijas pasts" atsāka piegādes visu veidu dokumentu saturošām vēstulēm - vienkāršām, ierakstītām un izsekojamām.
Plānots, ka "Latvijas pasts" privātpersonu noformēto paku un sīkpaku piegādes uz ASV atjaunos pirms svētku sezonas.
Pastā skaidro, ka ASV prezidenta Donalda Trampa apturētais bezmuitas režīms iespaido Eiropas pasta operatoru, tostarp "Latvijas pasta", darbību. ASV muitas politika saistīta ar jaunu prasību izpildi attiecībā uz komerciālo sūtījumu ievešanu un korektu muitas datu apmaiņu, apliecinot, ka par sūtījumiem ir ieturētas muitas nodevas.
Jau ziņots, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1800 darbinieku.