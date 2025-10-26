Indija un Ķīna pēc piecu gadu pārtraukuma atsāk tiešo aviosatiksmi
Indija un Ķīna pēc piecu gadu pārtraukuma svētdien atsāka tiešo aviosatiksmi, kas simbolizē abu Āzijas lielvalstu piesardzīgu attiecību atjaunošanu.
Kaimiņvalstis joprojām ir stratēģiskās sāncenses, kas konkurē par ietekmi reģionā, taču pēc sadursmēm uz robežas Himalajos 2020. gadā, to attiecības ir pakāpeniski uzlabojušās.
Indijas valdība norādīja, ka tiešo reisu atsākšana veicinās cilvēku savstarpējos kontaktus un palīdzēs "pakāpenisku normalizēt divpusējo saziņu".
Lielākā Indijas komerciālā aviokompānija "IndiGo" svētdien sāka reisus starp Kolkatu un Guandžou provinci.
Jau tiek nodrošināta regulārā aviosatiksme starp Indiju un Honkongu, bet novembrī tiks sākti reisi no Deli uz Šanhaju un Guandžou.
Indijai ir ievērojams tirdzniecības deficīts ar Ķīnu, jo rūpniecības un eksporta izaugsme lielā mērā ir atkarīga no Ķīnas izejvielām.
Deli un Pekinas attiecības sāka uzlaboties pēc abu valstu līderu tikšanās pagājušajā gadā Krievijā un augustā Ķīnā.
Indijas imports no Ķīnas pagājušajā mēnesī pieauga līdz vairāk nekā 11 miljardiem ASV dolāru (9,5 miljardi eiro), kas ir par vairāk nekā 16% vairāk nekā 2024. gada septembrī, liecina Deli Tirdzniecības ministrijas dati.
Indijas eksports uz Ķīnu bija 1,47 miljardi ASV dolāru, kas ir salīdzinoši pieticīgs, taču par aptuveni 34% lielāks nekā iepriekšējā gadā.
Covid-19 pandēmijas laikā tika apturēti tiešie lidojumi starp abām valstīm. Pirms tam starp abām valstīm bija aptuveni 500 avioreisu mēnesī.
Attiecības pasliktinājās pēc 2020. gada robežkonflikta starp abām ar kodolieročiem bruņotajām valstīm. Sadursmēs gāja bojā vismaz 20 Indijas un četri Ķīnas karavīri.
Deli reaģēja, pastiprinot ierobežojumus Ķīnas investīcijām un aizliedzot simtiem lietotņu, piemēram, "TikTok".
Indija ir tuvinājusies ASV vadītajai aliansei a Japānu un Austrāliju, kuras mērķis ir stāties pretī Ķīnas ietekmei Āzijas un Klusā okeāna reģionā.
Indijas un Ķīnas 3500 kilometru garās robežas abās pusēs ir izvietoti karavīri.