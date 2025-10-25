"Porsche" piektdien paziņoja, ka trešais ceturksnis uzņēmumam nav bijis veiksmīgs.
Šodien 11:31
Vai gaidāms prestižā zīmola noriets? "Porsche" ziņo par zaudējumiem
"Porsche" piektdien paziņoja, ka trešais ceturksnis nav bijis veiksmīgs. Pēdējos mēnešos uzņēmums ticis "izsviests no sava ierastā ritma", galvenokārt ASV un Ķīnas tirdzniecības kara dēļ, ziņo medijs "Reuters".
Darbības zaudējumi trešajā ceturksnī sasniedza 966 miljonus eiro, salīdzinot ar 974 miljonu eiro peļņu pagājušā gada attiecīgajā periodā. Zaudējumus skaidro ar izdevumiem, kas saistīti ar pagājušajā mēnesī veiktajām izmaiņām elektromobiļu attīstības programmā.
Analītiķi, kurus aptaujāja "Visible Alpha", prognozēja darbības zaudējumus 611 miljonu eiro apmērā periodā no jūlija līdz septembrim.
"Porsche" finanšu vadītājs Johens Brekners (Jochen Breckner) norādīja, ka 2025. gads būs kritiskākais punkts, taču uzņēmums cer atgūties 2026. gadā.