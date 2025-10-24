Krievijā ekonomiskā izaugsme palēninās - jau otro reizi samazināta procentlikme
Krievijas centrālās bankas direktoru padome piektdien par 0,5 procentpunktiem līdz 16,5% samazinājusi bāzes procentlikmi, ņemot vērā ekonomikas izaugsmes palēnināšanos.
Iepriekšējo reizi izmaiņas procentlikmē tika veiktas septembrī, kad tā tika samazināta par vienu procentpunktu. Krievijas centrālā banka piektdien samazināja valsts ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam līdz 0,5-1%, salīdzinot ar iepriekš lēsto 1-2% kāpumu.
Pēc šī lēmuma publiskošanas neatkarīgais ekonomists Jevgeņijs Kogans norādīja, ka "centrālā banka būtībā pasaka, ka nākamgad mums gaidāma ievērojama ekonomikas stagnācija."
Uzņēmumi valstī mēnešiem ilgi aicinājuši centrālo banku samazināt procentlikmi, kas, pēc viņu uzskatiem, kavē ekonomikas izaugsmi un investīcijas. Taču banka uzsver, ka procentlikmi nepieciešams saglabāt augstā līmenī, lai samazinātu inflāciju, kas oktobrī joprojām atrādās virs 8%, ievērojami pārsniedzot bankas noteikto 4% mērķrādītāju.
Krievijas Finanšu ministrija ierosinājusi nākamgad palielināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi no 20% līdz 22%. Centrālā banka prognozē, ka šis PVN likmes kāpums un degvielas cenu sadārdzināšanās pēc Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādas rūpnīcām veicinās inflācijas pieaugumu.