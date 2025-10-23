Anglijas Bankas vadītājs brīdina par "trauksmes zvaniem" ASV un velk paralēles ar 2008. gada finanšu krīzi
Anglijas Bankas vadītājs Endrjū Beilijs norāda, ka divu ASV uzņēmumu sabrukums rada "trauksmes zvanus" un, uzstājoties Lielbritānijas Lordu palātas komitejā, viņš šī brīža situācijai vilka paralēles ar 2008. gada finanšu krīzi.
Beilijs norādīja, ka pēdējo nedēļu laikā bankrotējis ASV auto detaļu piegādātājs "First Brands" un auto nomas uzņēmums "Tricolor", un uzsvēra, ka šie gadījumi jāuztver ļoti nopietni. Viņš atzina, ka tie varētu būt vienreizēji incidenti, tomēr piebilda, ka tie varētu arī liecināt par nopietnākām problēmām finanšu tirgos. Saistībā ar šiem bankrotiem Beilijs norādīja, ka Anglijas Banka plāno veikt "stresa testu" privātā kapitāla un kredītu uzņēmumiem.
Viņš pauda bažas par nebanka aizdevumu tirgus kvalitāti, norādot, ka šis tirgus, kur uzņēmumi saņem aizdevumus no nebanku aizdevējiem, pēdējā laikā ir piedzīvojis strauju izaugsmi, taču ar to ir saistīti arī riski, kas vēl nav pilnībā novērtēti. Beilijs sacīja, ka šie bankroti ir radījuši jautājumus par to, vai šī tirgus daļa ir pietiekami stabila un vai minētie bankroti nav pirmie simptomi, kas liecina par plašākām problēmām finanšu un privārajā sektorā, kas varētu parādīties arī citos uzņēmumos.
Runājot par to, kā nebanku aizdevēji piešķir aizdevumus, Beilijs norādīja, ka arvien vairāk izplatās prakse, ko agrāk dēvēja par "aizdevumu struktūru dalīšanu, šķirošanu un tranšēšanu". "Iepriekšējās finanšu krīzes laikā šis bija brīdis, kad sāka skanēt brīdinājuma zvani," brīdina Beilijs. Atsaucoties uz 2008. gada finanšu krīzi, viņš norādīja, ka toreiz pastāvēja uzskats, ka augsta riska hipotekārie kredīti ir "pārāk neievērojami, lai radītu sistemātiskus draudus", taču šis uzskats izrādījās maldīgs. Aizvadītajā nedēļā ASV banku giganta "JPMorgan Chase" vadītājs Džeimijs Daimons brīdināja, ka šo divu ASV uzņēmumu neveiksmes varētu būt signāls, ka tam sekos vēl citi līdzīgi gadījumi.