Latvijas Banka: kreditēšanas apjoms pieaug, bet joprojām būtiski atpaliekam no kaimiņvalstīm
Latvijā ir vērojams kreditēšanas aktivitātes pieaugums, tomēr kopējā kredītu atlikuma attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) joprojām būtiski atpaliek no vairuma citu eirozonas valstu, teikts Latvijas Bankas Finanšu pieejamības pārskatā.
Pārskatā skaidrots, ka pēc ilgstošas stagnācijas kreditēšanas aktivitāte Latvijā ir sākusi uzlaboties.
2024. gadā uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums palielinājās par 5,8%, bet mājsaimniecībām - par 6,2%. Šis kāpums bija straujāks nekā IKP pieaugums. Tādējādi arī kredītu atlikuma un IKP attiecība palielinājās par 1,1 procentpunktu. Šī tendence turpinās arī 2025. gadā, un astoņos mēnešos uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums bija par 18,6% lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn, bet mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums pieauga par 8,9%.
Neraugoties uz kreditēšanas aktivitātes pakāpenisku atjaunošanos, kopējā kredītu atlikuma attiecība pret IKP Latvijā joprojām būtiski atpaliek no vairuma citu eirozonas valstu rādītāja. Uzņēmumiem un mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikuma attiecība pret IKP Latvijā atbilst tikai aptuveni pusei no eirozonas vidējā līmeņa, kā arī ir aptuveni par sešiem procentpunktiem zemāka nekā Lietuvā un par 31 procentpunktu zemāka nekā Igaunijā.
Pārskatā teikts, ka pozitīvi vērtējams tas, ka atpalikšana no vairuma pārējo eirozonas valstu pakāpeniski sarūk - 2024. gadā kredītu un IKP attiecības pārmaiņas Latvijā bija trešās augstākās eirozonas valstīs.