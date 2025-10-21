Bizness un ekonomika
Šodien 13:25
Andris Bite pieļauj, ka Latvija varētu bankrotēt jau pēc 3-4 gadiem
“Valstis bankrotē ik pa brīdim un ir pat tāds paradokss, ka pēc bankrota nākamajā dienā ir labākā starta pozīcijā” – TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, diskutējot par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, valsts ārējo parādu un ne pārāk spožo nākotni, atzina politisko procesu apskatnieks, rakstnieks Jurģis Liepnieks.
Viņa sarunbiedrs – Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents, uzņēmējs Andris Bite – piebilda: “Tas datums, gads, kad pienāks šis stāsts, nav nemaz tie 20 gadi, kā mēs sakām, ka mūsu bērni maksās parādu… Tas būs jau pēc 3-4 gadiem.”
Liepnieks piebilst, ka šajā kontekstā prātojumos “kā būtu, ja būtu” var iet arī soli tālāk.
“Paskatieties uz demogrāfijas rādītājiem – pēc 50 vai 70 gadiem Latvijas kā nacionālas valsts nebūs. Pēc tam, lai tie uzbeki, krievi, kas te dzīvos, lai atdod to parādu,” tā Liepnieks, piebilstot: “Ja mēs padodamies un norakstām šo valsti, var arī tā prātot.”