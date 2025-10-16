Pret Delfi ierosināts maksātnespējas process.
Uzņēmumam “Delfi” ierosināts maksātnespējas process gandrīz miljona parāda dēļ
2025. gada 15. oktobrī Rīgas pilsētas tiesa pēc SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” iesnieguma ierosinājusi juridiskās personas maksātnespējas procesu pret AS “Delfi”.
Kļuvis zināms, ka šā gada septembra sākumā uzņēmums AS “Delfi” saņēmis SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” paziņojumu par ieceri vērsties tiesā ar maksātnespējas procesa pieteikumu. Tiek norādīts, ka “Delfi” saistības pret minēto uzņēmumu tuvojas viena miljona eiro apmēram.
2024. gada “Delfi” gada pārskatā nav uzrādīts parāds 117 tūkstošu eiro apmērā pret SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting”, savukārt 2025. gadā šī summa pieaugusi līdz 954 203,82 eiro.