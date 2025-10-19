Lieli čemodāni un dāsnas kompensācijas: Eiropas Parlaments nostājies aviopasažieru pusē
Eiropas aviokompānijas ir nosodījušas Eiropas Parlamenta Transporta komitejas pieņemto likumprojekta tekstu, kas atsakās sarežģīt kompensāciju saņemšanas kārtību aviopasažieriem par reisu kavējumiem.
Projektu, ko pieņēma Transporta komiteja ar 34 balsīm "par" un diviem atturoties, atbalsta arī priekšlikumu ļaut pasažieriem bez maksas ņemt līdzi lidmašīnā rokas bagāžu, kas sver līdz septiņiem kilogramiem, ziņo "eurointegration.com.ua".
Šis likumprojekts pārstāv Eiropas Parlamenta nostāju pasažieru tiesību reformas projektā.
Šī nostāja krasā veidā atšķiras no Eiropas Komisijas un ES Padomes priekšlikumiem, kas nozīmē, ka trejpusējās sarunas, kuras sāksies trešdien, 15. oktobrī, visticamāk, nebūs veiksmīgas.
Komitejas pozīcija ir izraisījusi sašutumu aviācijas nozarē - otrdien aviokompāniju lobijs A4E, kurā ietilpst "Lufthansa", "Air France-KLM", "Ryanair" un "British Airways", nosauca Parlamenta sagatavoto projektu par "nereālistisku".
Pašreizējie noteikumi paredz aviopasažieriem kompensāciju no 250 līdz 600 eiro apmērā (atkarībā no maršruta garuma) par visiem reisiem, kas kavējas vismaz trīs stundas.
Jau 2013. gadā Eiropas Komisija ierosināja paaugstināt kompensācijas piešķiršanas slieksni līdz piecām stundām visiem lidojumiem ES ietvaros vai maršrutos līdz 3500 km, deviņām stundām lidojumiem ārpus ES no 3500 līdz 6000 km, un 12 stundām lidojumiem virs 6000 km.
Dokuments gadiem ilgi tika bloķēts, un kustība notika tikai tad, kad Padome šī gada jūnijā ierosināja noteikt slieksni: četru stundu kavējums lidojumiem līdz 3500 km (arī ES iekšienē) un sešu stundu kavējums - lidojumiem virs 3500 km.
Taču Eiropas Parlaments iebilda pret pasažieru tiesību sašaurināšanu un plāno turēties pie savas pozīcijas gaidāmajās trejpusējās sarunās.
Parlamenta nostāja paredz arī tiesības bez maksas pārvadāt vienu rokas bagāžas vienību līdz septiņiem kilogramiem, tostarp arī zemo cenu aviokompānijās, ja vien tā nepārsniedz maksimālos izmērus - 100 cm (garuma, platuma un augstuma summa).
Pasažieriem arī tiks atļauts ņemt līdzi nelielu somu, ko iespējams ievietot zem sēdekļa. Savukārt ES Padome vēlas atļaut tikai vienu bezmaksas somu ar maksimālajiem izmēriem 40 cm x 30 cm x 15 cm, ko iespējams novietot zem priekšējā sēdekļa. Arī aviokompānijas iebilst pret Parlamenta pozīciju.