Latvijā pieejams jauns Ķīnas zīmols. Pirmais izbrauciens ar Xpeng G6
Latvijā pieejamo Ķīnas automašīnu zodiakā atkal parādījies jauns zvaigznājs - Xpeng. Eiropā tas startē ar diviem modeļiem, un TV Autoziņās apskatīsim pieejamāko no tiem - Xpeng G6.
Tas ir vidējās klases elektrisks krosovers jeb drīzāk jau coupe krosovers vai pat elektrisks fāstbeks. Elektriskās piedziņas jauda ir no 255 līdz pat 480 zirgspēkiem, sākuma cena - 43 500 eiro.
Xpeng dīleris Latvijā ir Autobrava Motors. Bet kas tad īsti ir pats Xpeng? Ilze Brauna, Xpeng zīmola vadītāja Latvijā: "Xpeng ir ķīniešu ražotājs, kas pozicinē sevi kā tehnoloģiju uzņēmumu."
Elektromobiļu ražotājs Xpeng dibināts 2014. gadā, un tā nosaukums ir adaptēts no viena dibinātāja uzvārdiem. Lai gan Xpeng pagaidām saražo mazāk nekā 200 000 automašīnu gadā, uzņēmumam izdevies piesaistīt miljardiem vērtas investīcijas, tostarp no tādiem milžiem kā Xiaomi, Alibaba un Guangzhou Automobile Group, kas ir piektais lielākais autoražotājs Ķīnā.
Pirms gada Xpeng noslēdza līgumu ar Volkswagen grupu par kopīgu tehnoloģiju, programmatūras un platformu izstrādi, sākotnēji gan tikai Ķīnas tirgum. Volkswagen interese ir pamatota, jo Xpeng radījis ne tikai trīsdimensiju autonomās braukšanas sistēmu XPILOT un lidojošas automašīnas prototipu, bet arī paši savu datora čipu, uzlādes tīklu un pat cilvēkveidīgu robotu. Ar kuriem modeļiem nolemts sākt ceļu Latvijā?
“Šobrīd Autobrava Motors piedāvā divus Xpeng modeļus, G6 un G9. Nākotnē plānojam, ka būs arī trešais - P7 Plus, kas ir sedana tipa automašīna,” atklāj I. Brauna. Tieši P7 kļuva par pirmo Xpeng eksporta preci, kad 2021. gadā to sāka tirgot Norvēģijā. Pie mums Xpeng nonācis caur Lietuvu. “Xpeng importētājs Baltijā ir Modus grupa Lietuvā, ar ko Autobrava sadarbojas jau gadiem. Xpeng ražotne Eiropas tirgum ir Austrijā, bet bāze atrodas Nīderlandē,” stāsta I. Brauna. Xpeng G6 un G9 Eiropas tirgum tiks montēti Magna Steyr rūpnīcā Austrijā, turpat, kur ražo Mercedes G klasi, un BMW Z4.
Ja lielais G9 ir liels biznesa SUV, kas iekļaujas reprezentācijas vērtības robežās, tad G6 potenciālo klietu loks ir plašāks. Tam ir sportbeka vai pat fāstbeka siluets, interesantas krāsas, izbīdāmi durvju rokturi un sportiska pazīme - bezrāmja sānstikli. Sports sportam, komforts - komfortam. G6 ir sevišķi biezi dubultlīmētie sānstikli.
Xpeng sola, ka G6 baterijas spēj izturēt pat 400 - 500 kilovatu pīķa uzlādes jaudu. Pat ja tādu nav kur ņemt, apgalvojums par uzlādi līdz 80% 15 minūtēs pat pie mīnus 30 grādiem vien ir iespaidīgs. Xpeng G6 var būt kā aizmugurējā, tā visu riteņu piedziņa. Sniedzamība ir līdz 510 km un pat vairāk.
G6 ir interesantas formas stūre, no kuras var regulēt ne tikai salona temperatūru, bet arī spoguļus. Virtuālais asistents palīdz izvēlēties daudzas funkcijas, izmantojot tikai balss vadību.