"airBaltic" ziemas sezonā nemainīs maršrutu plānu
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" neplāno papildu maršruta tīkla izmaiņas šajā ziemas sezonā un veiks lidojumus pēc iepriekš saskaņota un izziņota maršrutu plāna, norādīja aviokompānijā.
Jau ziņots, ka šodien Rīgā bija ieradies Īrijas zemo cenu lidsabiedrības "Ryanair" komercdirektors Džeisons Makginess, kurš jau iepriekš veiktās izmaiņas ziemas sezonas lidojumu grafikā jeb septiņu galamērķu atcelšanu no Rīgas publiski centās pasniegt kā lēmumu, kas pieņemts lidostas izmaksu dēļ.
Lidojumu samazināšana, tostarp galamērķu atcelšana vai maiņa ziemas sezonā, ir ierasta aviokompāniju prakse visā pasaulē, tā dara arī "airBaltic" un citas lidsabiedrības.
"airBaltic" pārstāvji uzsvēra, ka pašreizējā maršrutu tīklā izmaiņas netiek plānotas, jo lidsabiedrība ir paredzējusi plašu galamērķu un lidojumu biežuma piedāvājumu, kas atbilst ceļotāju pieprasījumam.
Kopumā "airBaltic" ziemas sezonā savienos Rīgu ar gandrīz 60 tiešajiem galamērķiem.
"airBaltic" sākusi tiešos lidojumus no Rīgas uz Faru Portugālē, kā arī no 25.oktobra ziemas sezonā piedāvās lidojumus no Rīgas uz Grankanāriju Spānijā un Ļubļanu Slovēnijā.
Vienlaikus gaidāmajā ziemas sezonā "airBaltic" palielinās lidojumu biežumu no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām uz Amsterdamu, piedāvājot 19 reisus nedēļā no Rīgas un 14 reisus nedēļā gan no Tallinas, gan Viļņas.
Tāpat ziemas sezonā lidsabiedrība plāno paplašināt klātbūtni Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, sākot lidojumus katru dienu no savas bāzes Rīgā un dubultojot lidojumu skaitu no Viļņas ar četriem reisiem nedēļā starp abām pilsētām.
"airBaltic" vasaras sezonas tiešos lidojumus no Rīgas uz Pizu Itālijā un Portu Portugālē turpinās arī novembrī. Savukārt reisi no Rīgas uz Katāniju Itālijā sāksies agrāk nekā ierasts - 2026.gada martā.
Tāpat lidsabiedrība palielinās lidojumu biežumu no Rīgas uz Šarm eš Šeihu un Hurgadu Ēģiptē, nodrošinot trīs reisus nedēļā uz katru no šiem galamērķiem. Ziemas sezonā "airBaltic" plāno arī atsākt lidojumus starp Rīgu un Dublinu Īrijā, piedāvājot reisus divas reizes nedēļā.
Visas ziemas sezonas garumā "airBaltic" piedāvās arī lidojumus uz slēpošanas galamērķiem, tostarp Insbruku un Zalcburgu Austrijā, Ženēvu Šveicē, Veronu Itālijā un Kitili Somijā.
"Ryanair" šī gada ziemas sezonā no Rīgas atcels septiņus galamērķus - uz Orhūsu Dānijā, Edinburgu Lielbritānijā, Gdaņsku Polijā, Gēteborgu Zviedrijā, Parīzes Bovē lidostu Francijā, Memmingeni Vācijā, kā arī netiks atsākti lidojumi uz Berlīni Vācijā.
Jau ziņots, ka "airBaltic" 2024.gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.
Šogad pirmajā pusgadā "airBaltic" zaudējumi samazinājās vairākkārtīgi - līdz 1,729 miljoniem eiro, bet koncerna apgrozījums palielinājās par 3% un bija 349,648 miljoni eiro.
Savukārt 2024.gadā "airBaltic" koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad augusta beigās Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" kļuva par "airBaltic" akcionāru. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc "airBaltic" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) "Lufthansa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt šogad 19.augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā Vācijas "Lufthansa", veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā "airBaltic" pirms potenciālā IPO.