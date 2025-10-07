Eksperti brīdina: bez uzlabojumiem Latvijas pensiju sistēmai draud spiediens nākotnē
Latvijas pensiju sistēma, kas sastāv no trim līmeņiem, ir labi veidota, taču tā ir jāuzlabo, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un garantētu adekvātus ienākumus, esot pensijā, kā arī izskaustu senioru nabadzību, ziņojumā par atbilstošu un pieejamu pensiju nodrošināšanu Latvijā norāda Starptautiskais Valūtas fonds (SVF).
Valdība varētu uzlabot pensiju atbilstību un risināt nākotnē gaidāmo spiedienu uz pensiju izdevumiem, palielinot ieņēmumus, pārorientējot un racionalizējot izdevumus, palielinot iemaksu likmes un atdevi obligāto iemaksu pensiju līmenī, kā arī veicinot lielākus brīvprātīgos uzkrājumus pensijai, iesaka fonda eksperti.
Ziņojumā arī norādīts, ka būtu jāpieņem visaptveroša pieeja, lai palīdzētu mazināt iedzīvotāju novecošanās ietekmi un uzlabotu pensiju atbilstību, piemēram, īstenojot aktīvu darba tirgus politiku, lai palielinātu darbaspēka līdzdalību, stimulējot pensionārus strādāt un sasaistot pensionēšanās vecumu ar paredzamā dzīves ilguma pieaugumu nākotnē.
Atbildīgajām institūcijām vajadzētu palielināt iemaksas obligātajā pensiju plānā, palielināt otrā un trešā pensiju līmeņa atdevi, kā arī palielināt trešā pensiju līmeņa pievilcību, piemēram, mudinot uzņēmumus veikt iemaksas par darbiniekiem vai noteikt dalību trešajā pensiju līmenī automātiski ar iespēju no tā izstāties.
Kā norādīts SVF ziņojumā, valdībai ir jāstrādā pie tā, lai izveidotu drošības spilvenu vidēja un ilgtermiņa spiedienam uz pensiju sistēmu. Fonda eksperti iesaka palielināt nodokļu ieņēmumus, samazinot nodokļu atvieglojumus un fosilā kurināmā subsīdijas, palielinot īpašuma nodokļa ieņēmumus, pārorientējot un racionalizējot izdevumus.
Citu ieteikto pasākumu vidū ir aktīva darbaspēka politika, lai palielinātu darbaspēka iesaisti, kā arī pamudinājumi pensionāriem turpināt darba gaitas, pensionēšanās vecuma sasaiste ar sagaidāmo mūža ilgumu.
SVF arī iesaka palielināt ražīgumu, kas savukārt palielinās ekonomikas izaugsmi un veicinās valdības ieņēmumus, kas ļaus atbalstīt publisko pensiju sistēmu.
Secinājumi balstīti datos līdz šā gada 31.jūlijam.