Uzņēmumi aicina jaunos speciālistus pie sevis atvērto durvju dienās
Darba devēji ir ļoti ieinteresēti atrast jaunus darbiniekus, lai veiksmīgi varētu attīstīties un sniegt pienesumu Latvijas ekonomikā.
Uzņēmumi aicina jaunos speciālistus pie sevis atvērto durvju dienās

Jau 21. gadu pēc kārtas notiks plaša mēroga pasākums - Uzņēmumu atvērto durvju dienas, kurā darba devēji visā Latvijā aicinās pie sevis jaunos speciālistus, lai iepazīstinātu tos ar darba un prakses iespējām. Uz atvērtajām dienām ikviens var doties no 13. - 17. oktobrim.

Informācija un pieteikšanās pasākumiem pieejama karjeras portālā Prakse.lv.

Šajā gadā uzņēmumi kopumā piedāvā līdz 900 jaunas darba un prakses vietas! Uzņēmumi vēlas tiešsaistē un klātienē iepazīties ar potenciālajiem darbiniekiem, parādīt savu ofisu un ražošanas telpas, kā arī atklāt, kāda izskatītos ikdiena, ja darbinieki izlemtu strādāt uzņēmumā. Darba devēji ir ļoti ieinteresēti atrast jaunus darbiniekus, lai veiksmīgi varētu attīstīties un sniegt pienesumu Latvijas ekonomikā.

2025. gada pavasarī dalībnieku aptaujā uz jautājumu: “Vai bija vērts piedalīties pasākumā” ar "Jā" atbildēja 93%, turklāt uz jautājumu “Vai tas palīdzēja uzlabot domas par iepazīto uzņēmumu” 86% atbildēja “Jā”.

Kopumā šogad projketā piedalās 50 darba devēji: IKEA, Citadele banka, Atea Global Services, Ieslodzījuma vietu pārvalde, FN-SERVISS, Giraffe360, Omniva, Izdevniecība “Rīgas viļņi”, Raben Latvia, Winfinity, Kone Lifti Latvija, Sunningdale Tech (Riga), Prime Baltic Associaties, Firma L4, AOX Trade, Playtech Live Latvia, Booking Group Corporation, EcoLead, HQ Chipper Parts, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs, Latvijas Maiznieks, The Customization Group, C.T.Co, Binders, Swetch, Rīgas nami, Concentrix Latvia, Alūksnes putnu ferma, TELUS Digital, Discover Cars, Dominos pica, Graanul Pellets, Delfi, Izglītības pasākumi, Efectio un citi.

Latvijā vērienīgākais jauno speciālistu projekts, kas jau 21. gadu ļauj tūkstošiem dalībnieku tiešsaistē un klātienē iepazīt dažādu nozaru uzņēmumus. Projekta mērķis ir parādīt jaunajiem speciālistiem reālās darba tirgus perspektīvas Latvijā un palīdzēt tiem veiksmīgāk integrēties darba tirgū. Pateicoties projektam, darba vietu atraduši jau 8384 jaunie speciālisti.

Kontakti:

Kristaps Bērziņš

Uzņēmumu atvērto durvju nedēļas vadītājs

E-pasts: kristaps.berzins@prakse.lv

Tel.: 28861524

