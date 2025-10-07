Pār lēto riepu plauktiem savilkušies tumši mākoņi. Cenas šosezon celsies
Ziemas riepu sezona tuvojas. Ko jaunu tā nesīs, TV Autoziņām atklāja Inter Cars Latvija vieglo riepu pārdošanas vadītājs Gundars Liekne. Pārcilājot jaunumus no "Dunlop", "Michelin", "Hankook", "Nexen", "Kormoran" un citiem zīmoliem, Gundars neslēpj, karstākā tēma šosezon ir ķīniešu produkti.
Pār lēto riepu plauktiem savilkušies tumši mākoņi. 21. maijā pieņemta ES regula, kas paredz t.s. antidempinga nodokli no Ķīnas importētām riepām. "Sagaidāms, ka tas varētu būt no 40%, bet faktiski notiek diskusijas," stāsta Gundars. Pagaidām no Ķīnas importētās riepas tiek cītīgi uzskaitītas, un nav zināma nedz antidempinga nodokļa likme, nedz kad tā stāsies spēkā. Bet vienu gan varam teikt droši - cenas celsies.
Ķīnas riepu ražotāji uz sitāciju reaģē dažādi. "Daļa ražotāju, kam ražotnes ir tikai Ķīnā, plāno pārcelt tās uz citām valstīm," saka G. Liekne. Piemērs ir "Linglong" piederošais zīmols "Crosswind", ko ražo jaunuzceltā rūpnīcā Serbijā. "Uz "Crosswind" papildus prasības neattieksies." Līdz šim "Inter Cars Latvija" gan bija pieejamas tikai "Crosswind" vasaras riepas, bet sortiments paplašinās, un nākamajās sezonās varam sagaidīt pat radžotas ziemas riepas.