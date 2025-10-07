Ar "Porsche" dubļos līdz ausīm un smaidu sejā
"Porsche Latvija", paplašinot savu "Porsche Experience" programmu, Latvijā atklājusi savu pirmo "Off-Road" jeb bezceļu trasi, kurā ikviens interesents sertificēta instruktora vadībā var uzlabot savas braukšanas prasmes.
Kā "Porsche Cayenne" izķepurojas no situācijas, kad pie zemes pieskaras tikai divi riteņi, pārbaudījām īpašā poligonā. Ja nu šūpoles vēl nešķiet kas pārlieku dramatisks, kā jums 3 metrīgs tērauda tilts vai sāngāze tādā slīpumā ka šķiet - blakussēdētājs tūlīt izkritīs pa logu un mēs kopā ar "Cayenni" uzvelsimies viņam virsū!
Valters Zviedris, "Porsche Experience" instruktors: "Man personīgi tas ļoti pārsteidza, jo kādam jau bija tā trase arī jāizbrauc. Ja godīgi, līdz šim es nesaistīju "Porsche" zīmolu ar offroad auto. Izbraucām pa smiltīm, un secināju, ka "Porsche" tehnoloģijas "off-road" braukšanai atļauj ļoti daudz."
Tas attiecas arī uz elektriskiem "Porsche", piemēram, "Macan". Tā 650 zirgspēku jaudu neapgrūtina par diferenciāļiem dēvētie zobratu kamoli, jo katrai asij ir savs elektromotors. Labi, bez transmisijas neiztikt tāpat, bet vieglums ar kādu elektriskais "Macan" pārvar smilšu vagas, ir apbrīnojams.
"Porsche" "Offroad Experience" iekļauta "Porsche" braukšanas apmācību programmā. Tas ir jautri, mazliet nervus kutinoši, tomēr atšķirībā no vingrojumiem sacīkšu trasē nenotiek pārlieku lielā ātrumā. Tas ir labs veids, kā iepazīt "Porsche" mašīnas no pavisam citas puses vai pirmoreiz tikt pie tik jaudīga aparāta stūres ne pārāk ikdienišķos, toties drošos apstākļos.