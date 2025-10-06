"Progresīvie" prasa ekonomikas ministram Valainim skaidrot pārtikas cenu kāpumu un rīcības plānu cenu mazināšanai
Lai apspriestu ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) plānus pārtikas cenu samazināšanai, kā arī iecerētās samazinātās PVN likmes atsevišķiem pārtikas produktiem, partijas Progresīvie Saeimas frakcija ministru 8. oktobrī uzaicinājusi uz sarunu.
Tāpat šajā sanāksmē iecerēts noskaidrot ministra redzējumu par iespējām noteikt kriminālatbildību par aizliegtu vienošanos jeb karteli, ziņo Kortnija Māra Gurtlava, "Progresīvie" partijas digitālās komunikācijas vadītāja.
Kā norāda "Progresīvie", kā zināms, pēdējā laikā plaši aktualizējies karteļu jeb aizliegto vienošanos jautājums, jo viena mēneša laikā klajā nākušas aizdomas par karteļiem apbedīšanas nozarē un konstatēts jauns kartelis būvniecībā. Tādējādi jaunu aktualitāti iegūst arī jautājums par iespēju kriminalizēt aizliegtas vienošanās iepirkumos, kā 2025. gada sākumā aicināja arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
“Sarunā ar ministru vēlamies noskaidrot viņa sasniegto solītajā pārtikas cenu samazinājumā, kā arī to, kā konkrēti ministrs plāno panākt samazināto PVN likmju atspoguļošanos preču cenās. Nozīmīgu sarunas daļu vēlamies atvēlēt jautājumam par iespējām apkarot karteļus ekonomikā, piemēram, nosakot kriminālatbildību par aizliegtu vienošanos,” norāda partijas Progresīvie Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs.