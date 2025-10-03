Latvijas iedzīvotāji satraukti - kas notiks ar skaidro naudu? Latvijas Banka sniegusi skaidrojumu
Latvijas Bankas Naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms komentēja ziņas, kas sabiedrībā izraisīja bažas par skaidrās naudas nākotni.
Šogad Eiropas Centrālā banka (ECB) izsludināja konkursu nākotnes eiro banknošu dizainam, aicinot piedalīties dizainerus un māksliniekus, kuri dzīvo Eiropas Savienībā. Pieteikumu iesniegšana noslēdzās augustā, un jau oktobrī tiks izraudzīti mākslinieki, kurus aicinās izstrādāt jauno banknošu dizainu.
Konkurss noslēgsies 2026. gada jūnijā, pēc kā ECB veiks sabiedrības aptauju, lai noskaidrotu, kurš no fināla posmam izvēlētajiem dizainiem visvairāk patīk iedzīvotājiem.
"Tā ir ļoti nozīmīga ziņa skaidrās naudas jomā, kas apliecina gan Latvijas Bankas, gan ECB gatavību ne tikai saglabāt skaidro naudu, bet arī attīstīt šo maksāšanas līdzekli, padarot to vēl pieejamāku un drošāku," norāda Jānis Blūms.
"Ģeopolitiskā situācija izceļ skaidrās naudas nozīmi ekonomiskās drošības kontekstā. Tāpēc ir īpaši svarīgi kliedēt sabiedrībā radušās bažas par skaidrās naudas nākotni. Pēdējos mēnešos medijos un sociālajos tīklos izskanējuši ziņojumi, kas raisījuši satraukumu par tās turpmāko pastāvēšanu," viņš piebilst.
Latvijas Bankas pārstāvis arī uzsver, ka digitālais eiro nav paredzēts kā skaidrās naudas aizstājējs - gluži pretēji, tas ir paredzēts kā papildinājums, kas paplašinās izvēles iespējas gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem kopumā. Būtībā tas būs jauns naudas veids ar priekšrocībām, kādas šobrīd raksturīgas skaidrai naudai.
Un tas nebūt nenozīmē, ka cilvēkiem, kuri dod priekšroku skaidrai naudai, būs jāmaina savi ieradumi. "Skaidrā nauda ir bijusi, ir un būs - kamēr vien sabiedrībā pastāv pieprasījums pēc tās."
"Iedzīvotājiem Latvijā arī būs iespēja ietekmēt, kā izskatīsies mūsu nākotnes nauda - trešās sērijas eiro banknotes. Sekoiet līdzi Latvijas Bankas un ECB informācijai, lai 2026. gadā nepalaistu garām sabiedrisko aptauju par jauno banknošu dizainu. Katram balsij ir nozīme!" norāda Latvijas Bankas pārstāvis.