“Latvijas Pasts” pakāpeniski atjauno sūtījumu plūsmu uz ASV
VAS “Latvijas Pasts” no šodienas atsāk pieņemt visu veidu vēstuļu korespondenci ar dokumentiem, lai nodrošinātu piegādes uz ASV.
Nacionālais pasta operators ir atjaunojis visu veidu vēstuļu sūtījumus uz ASV un tai piederošajām teritorijām: Amerikāņu Samoa salām, Guamu, Havaju, Mazās Aizjūras un Māršala salām, Mikronēziju, Palau, Puertoriko, Virdžīnu un Ziemeļu Marianas salām.
Tas nozīmē, ka “Latvijas Pasta” klientiem ir iespējams nosūtīt vienkāršas, ierakstītas un izsekojamas vēstules ar dokumentiem.
Uzņēmums šobrīd pakāpeniski atjauno piegādes procesu, kurā pirmais solis ir dokumentu saturošu vēstuļu piegādes uz ASV. Paku un sīkpaku sūtījumu plūsma uz ASV aizvien ir apturēta.
“Latvijas Pasts” sadarbībā ar Starptautisko Pasta korporāciju šobrīd izstrādā risinājumu, lai atsāktu sīkpaku un paku sūtījumu piegādes uz ASV tuvākajā laikā. Paralēli norisinās izstrādes process ar sadarbības partneri, kam ir tiesības administrēt ASV nodokļus attiecībā uz visiem ienākošajiem pasta sūtījumiem.
Kā vēstīts, ASV prezidenta Donalda Trampa apturētais bezmuitas režīms iespaido Eiropas pasta operatoru, tai skaitā “Latvijas Pasta”, darbību. ASV muitas politika saistīta ar jaunu prasību izpildi attiecībā uz komerciālo sūtījumu ievešanu un korektu muitas datu apmaiņu, apliecinot, ka par sūtījumiem ir ieturētas muitas nodevas.