Gandrīz slepeni: braucam skatīties elektrisko "Porsche Cayenne"
Elektriskais "Porsche Cayenne" oficiālo prezentāciju piedzīvos tikai pēc pāris mēnešiem, taču Jauns.lv pārstāvis bija viens no nedaudzajiem Eiropas žurnālistiem, kam tika ļauts uzmest aci jaunajam vācu tehnikas brīnumam jau tagad.
Atrādīšanas pasākums notika "Porsche" ražotnē Leipcigā diezgan lielas slepenības apstākļos. Pirms vispār tikt pie skatīšanās, vajadzēja parakstīties, ka vēl vairākas dienas nevienam neko par jauno "Cayenne" nestāstīsim un bildes nerādīsim. Šis aizliegums bija spēkā līdz pat 30. septembra pēcpusdienai, kad "Porsche" publicēja oficiālo preses paziņojumu un tad jau arī jauno mašīnu redzējušajiem bija ļauts dalīties savos iespaidos. To tad arī tagad darām.
Elektrisks "Porsche" nav īsts "Porsche"? Tiešām?
Rūdīto "Porsche" fanu vidū ne viens vien uzskata, ka tāds īsts "poršs" var būt tikai ar iekšdedzes dzinēju. Droši vien "Porsche" vēl ilgi nāksies viņus pārliecināt par pretējo, taču jaunais "Cayenne" varētu būt spēcīgs trumpis šajā diskusijā. Žurnālistus pie stūres pagaidām vēl nelaida, jo ir izgatavoti tikai daži jaunās automašīnas prototipi, taču "Porsche" piloti mūs izvizināja pa rūpnīcas trasi. Iespaidi ir satriecoši: esmu vizināts arī ar rallija un šosejas sacīkšu mašīnām, taču tas, ko var "izspiest" no elektriskā "Cayenne", ir kaut kas ar prātu grūti aptverams. Tā abu elektromotoru kopējā jauda ir ap 800 zirgspēkiem un griezes moments 1500 Nm, kas ļauj 100 km/h sasniegt mazliet zem trim sekundēm (!), bet līdz 200 km/h ieskrieties astoņās sekundēs. Tie ir rādītāji, kas jau velk uz 1. formulas parametriem, un te der atcerēties, ka "Porsche" ir gana liela pieredze "Formula E" elektrisko vāģu pasaules čempionātā.
Kaut kas no tā visa ir iemiesots elektriskajā "Cayenne", jo braukšanas dinamika ir fantastiska. Ne velti pilots pirms starta piekodināja: atspied galvu pret sēdekļa atzveltni un turies cieši! Paātrinājums ir kosmisks, bet pagriezienus auto izņem tikt stabili un ātri, kā no tādu gabarītu un svara braucamā nemaz negaidi. Šajā ziņā pat lielākie skeptiķi būs spiesti atzīt, ka arī elektriskajam "Cayenne" sacīkšu gara ir pārpārēm.
Taču atcerēsimies, ka "Caynenne", kura pirmā paaudze iekšdedzes versijā klajā nāca vēl tālajā 2002. gadā (arī tad kritiķi spļaudījās, ka tas taču nav īsts "Porsche", taču pircēji domāja citādāk un pa šiem gadiem saražoti jau 1,5 miljoni "Cayenne"), nav sporta auto, bet gan krosovers. Tātad domāts arī braukšanai vairāk vai mazāk nosacītos bezceļa apstākļos. Šīs īpašības nekur nav pazudušas un tās mums nodemonstrēja turpat blakus esošajā rūpnīcas "off-road" trasē, kas ierīkota bijušajā padomju armijas poligonā. Te pārsteiguma efekts nebija tik liels kā sacīkšu trasē, jo diezgan prognozējami "Cayenne" pārvarēja gan visas bedres, gan izdangātu bruģi, gan teju vai pusmetru dziļu baseinu (elektroauto šajā ziņā ir priekšrocības, jo nav jābaidās piegāzt motortelpu ar ūdeni un palikt peļķes vidū), gan arī kalnā uzbrauca un lejā noripinājās. Pie tam darīja to visu bez kaut kādas diskomforta izjūtas iekšā sēdošajiem, par ko paldies jaunajai un uzlabotajai balstiekārtai.
Dizains paliek klasisks
Ja pievēršamies jaunā "Cayenne" ārējam izskatam, tad te pārsteigumu nav daudz. Siluets ir palicis tas pats agrākais, jo kāda gan jēga mainīt to, kas ir teju vai perfekts. Pamainīti ir lukturi, dažas detaļas priekšpusē un vēl virkne sīkāku lietiņu, taču kopumā vēl arvien jau pa gabalu var pateikt, ka mūsu priekšā ir "Cayenne".
Cita aina paveras iekšpusē. Te gan dizaineri izvērsušies krietni vairāk. Apdare ir tradicionāli augstā kvalitātē, bet lielākās izmaiņas skārušas priekšējo paneli, kas ir viss vienos displejos. Vadītāja acu priekšā ir mazāks un diezgan klasiskā stilā veidots ekrāns, kurā redzam visus galvenos braukšanas parametrus. Savukārt viduskonsolē iekārtojies liels vertikāls ekrāns, kas apakšdaļā ir viegli ielocīts - tas uzreiz rada viegli kosmisku iespaidu. Vēl zemāk - un par to liels paldies dizaineriem! - atstātas glītas sudrabotas pogas, ar kurām var ērti regulēt klimatkontroli. Pasažiera pusē ir vēl viens ekrāns, kurā var filmas skatīties vai spēlītes dzenāt. Izskatās tas viss ļoti gaumīgi, jo ekrāni ir organiski iestrādāti priekšējā panelī, nevis vienkārši uzkabināti pa virsu. Vēl viens jaunums ir rokas paliktnis zem šofera labās rokas, zem kura atrodas nodalījums dažādu sīkumu glabāšanai - un šis paliktnis ir apsildāms. Īsti nesaprotu, kamdēļ tas vajadzīgs automašīnā, kurā jau ir stūres apsilde, bet var jau būt, ka kādam noder.
Lai neviens neaizmirstu, ka šī tomēr ir "premium" klases automašīna, te mums ir arī panorāmas jumts ar iespēju regulēt gaismas caurlaidības līmeni. Plus vēl masāžas sēdekļi un funkcija, ko angliski dēvē par "Mood Mode", bet latviskojot tas varētu būt noskaņas režīms. Proti, varam izvēlēties kādu no piedāvātajiem nomierinoša apgaismojuma variantiem, ko pavada nomierinoša mūzika, ieslēgt sēdekļa masāžu - un relaksēties pēc pilnas programmas.
Tagad arī bezvadu uzlāde
Tā kā tagad "Cayenne" ir kļuvis par elektroauto, visus noteikti interesē jautājums par akumulatora ietilpību un distanci, ko var nobraukt ar vienu uzlādi. Maksimālajā variantā ir pieejams uzlabots 113 kWh akumulators, kas ar vienu uzlādi ļauj nobraukt ap 600 kilometriem. Kaut gan tas, protams, atkarīgs no braukšanas stila. Ja brauksiet tādā stilā, kā mani vizināja pa trasi, tad stipri šaubos, vai sanāks 600 kilometri. Ātrā uzlāde ļauj bateriju no desmit līdz 80 procentiem uzlādēt apmēram 16 minūšu laikā, bet desmit minūšu laikā akumulatorā varot ielādēt enerģijas daudzumu, ar ko pietiek 300 kilometru nobraukšanai.
Un vēl kāds īpašs jaunums - tagad ir pieejama arī bezvadu uzlāde. Tiesa, tikai ar 11 kW jaudu. Izskatās bezvadu uzlādes process tā: garāžā uz grīdas noliekam lādētāja plāksni, kas attāli atgādina trenažieru zāles skrejceļu, bet pēc tam iebraucam auto tā, lai apstātos tieši uz lādētāja. Precīzi apstāties palīdzēs auto parkošanās asistenta funkcija. Tad auto automātiski saslēdzas ar bezvadu lādētāju un sākas bezvadu uzlādes process, kas var turpināties visu nakti. Kāds ieguvums? Esam atbrīvojušies no vajadzības spraust auto uzlādes ligzdā smagnējo kabeli un laipot pāri tā vadam. Var rasties jautājumi par drošību, taču "Porsche" ļaudis saka, ka viss esot droši - mājdzīvniekiem lādētājs neko ļaunu nevar nodarīt (tiesa, ja suns sadomās uz tā gulēt, tad var sākt sasilt kaklasiksnas metāla detaļas), savukārt, ja cilvēks mēģinās uzlādes procesā uzkāpt lādētājam, tas tas jau pa gabalu reaģēs uz tuvošanos un atslēgsies. Tuvāko mēnešu laikā gan bezvadu auto uzlādes stacijas vēl nav gaidāmas pārdošanā, taču kaut kad nākamā gada otrajā pusē varētu parādīties. Diez vai šī tehnoloģija uzreiz kļūs par pieprasītu modes lietu, taču ar laiku varbūt tiešām kļūs par ikdienišķu parādību.