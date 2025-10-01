"Snapchat" brīdina aplikācijas lietotājus: par pakalpojumiem turpmāk būs jāmaksā
Jauniešu vidū populārā saziņas lietotne "Snapchat" paziņojusi, ka turmpāk sāks iekasēt maksu par veco fotoattēlu un videoklipu glabāšanu.
Kopš 2016. gada "Snapchat" lietotāji var saglabāt savus fotoattēlus un video, kas iepriekš 24 stundas pēc publicēšanas pazuda. Tomēr pēdējo deviņu gadu laikā lietotaji ir uzkrājuši vairākus triljonus fotoattēlu, un uzņēmums norāda, ka tas apgrūtina vietnes darbību. Līdz ar to kompānija plāno turpmāk iekasēt abonamenta maksu no ikviena, kuru saglabāto foto un video apjoms būs lielāks par 5GB.
Uzņēmums apstiprināja, ka šīs izmaiņas tiek ieviestas pakāpeniski visā pasaulē un uzsvēra, ka “nekad nav viegli padarīt bezmaksas pakalpojumu par maksas”. Tomēr tas uzsvēra, ka jaunais tarifu plāns būs “tā vērts”. Aplikāciju lietotājiem, kuru foto un video vietnē pārsniegs 5 GB, mēnesī tuvākajā nākotnē būs jāmaksā 1,99 ASV [1.70 eiro] dolāri mēnesī, bet tiem, kuru saturs būs 100 - 250 GB robežā, būs jāmaksā 3,99 dolāri [3.40 eiro] mēnesī.
Daži medija lietotāji sociālajos tīklos norāda, ka "Snapchat" rīkojies alkatīgi - jo uzņēmums gadiem ļāvis lietotājiem saglabāt foto un video bez maksas, līdz ar to daudziem jau šobrīd ir pārsniegts 5 GB limits. Bet citi norāda, ka šāda prakse ir negodīga, jo "aplikācija liek vai nu maksāt, vai draud izdzēst viņu pēdējos gados apkopotās atmiņas". Tikmēr "Snapchat", ko izmanto aptuveni 900 miljoni aktīvo lietotāju mēnesī, norāda, ka "šis solis bija neizbēgams".