airBaltic ievieš iekāpšanu pa grupām: pasažieriem jāseko norādēm iekāpšanas kartē
Latvijas lidsabiedrība airBaltic paziņo, ka pakāpeniski tiks ieviesta iekāpšana lidmašīnā, vadoties pēc noteiktām grupām, lai visiem ceļotājiem nodrošinātu raitāku un ērtāku iekāpšanu. Sākot no 6. oktobra, iekāpšana airBaltic lidojumos tiks veikta, balstoties grupu principā, un tās būs norādītas katra pasažiera iekāpšanas kartē.
Šīs sistēmas mērķis ir mazināt drūzmēšanos iekāpšanas sektoros un nodrošināt mierīgāku lidojumu sākumu. Pasažieriem atliks tikai pārbaudīt savu grupas numuru iekāpšanas kartē un iekāpt lidmašīnā, kad tiks nosaukta viņu grupa.
Laura Vecvanaga-Puķīte, airBaltic klientu apkalpošanas un virszemes operāciju vecākā viceprezidente, norāda: “Jaunā sistēma nodrošina lielāku skaidrību un mierīgāku atmosfēru iekāpšanas sektoros. Aicinot pasažierus iekāpt lidmašīnā, vadoties pēc skaidri noteiktām grupām, tiks samazināta drūzmēšanās, paātrinot iekāpšanu lidmašīnā, tādējādi arī palīdzot mūsu apkalpei. Agrā iekāpšanas iespēja joprojām ir pieejama klientiem, kuriem nepieciešama īpaša palīdzība, un ģimenēm ar maziem bērniem. Kad pasažieri iekāpšanas laikā seko grupai, kas norādīta iekāpšanas kartē, mēs varam veikt iekāpšanu efektīvāk un nodrošināt reisu laicīgu izlidošanu.”
Šī iekāpšanas procedūra ir izstrādāta, ievērojot nozares labāko praksi un vadošo lidsabiedrību uzkrāto pieredzi, nodrošinot pieeju, kas ir gan pasažieriem draudzīga, gan operacionāli efektīva.
Prioritārā iekāpšana
• Agrā iekāpšana – Ģimenes, kas ceļo ar bērniem, nepilngadīgie bez pavadoņiem un pasažieri, kuriem nepieciešama īpaša palīdzība.
• 1. grupa – Biznesa klases pasažieri, airBaltic Club VIP un Executive biedri.
• 2. grupa – Pasažieri ar Economy FLEX biļetēm, komandējumu ceļotāji un pasažieri, kuri ir samaksājuši par smago rokas bagāžu.
Pēc tam lidmašīnā iekāps 3.–5. grupa noteiktā secībā, ņemot vērā pasažieriem piešķirto sēdvietu.
airBaltic aicina visus pasažierus pārbaudīt viņu iekāpšanas kartē (gan digitālajā, gan izdrukātajā) norādīto grupas numuru, lai nodrošinātu raitu un savlaicīgu izlidošanu.
Pēdējo 30 gadu laikā airBaltic ir kļuvusi par pasaulē atzītu lidsabiedrību. Šobrīd tā savieno Baltijas valstis ar 80 galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Kaukāzā, reģionam nodrošinot būtisku infrastruktūru un globālo savienojamību.
Pilns airBaltic lidojumu saraksts un biļetes ir pieejamas uzņēmuma mājaslapā www.airbaltic.com.