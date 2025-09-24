Toyota Corolla Cross atsvaidzināts un joprojām funkcionāls
Toyota Corolla Cross pēc izmēriem atrodas starp Corolla un RAV4. Krosovers pēdējos gados iemantojis lielu popularitāti, tādēļ Toyota nolēmusi to modernizēt.
Jauno Corolla Cross viegli atpazīt pēc šūnveida radiatora režģa. Tas ne vien mūsdienīgāk izskatās, bet arī uzlabo dzinēja dzesēšanu. Labi izskatās jaunā dizaina LED starmeši un gaismas līnija pāri visai priekšpusei. Arī aizmugurējiem lukturiem ir svaigāks dizains. Tik ekspesīvi kā Cupra vai Porsche krosovers tumsā tomēr neizskatās, jo Toyota vairāk koncentrējusies uz praktiskiem ieguvumiem, funkcionalitāti un drošību.
Zem motorpārsega atrodas ierastie hibrīddzinēji ar 140 vai 180 ZS jaudu. Salons iekārtots pēc principa “ja kas darbojas labi, nevajag to mainīt.”” Tomēr Corolla Cross ir jauns virtuālais panelis, lielāks un ātrāks centrālais ekrāns, kā arī daudz jaudīgāks bezvadu lādētājs.
Corolla Cross diez vai ierindojama sapņu auto kategorijā. Tas drīzāk ir automobilis, kura uzdevums ir padarīt patīkamu ikdienu, kas reizēm iegadās tikpat pelēka kā krosovers pats. Tam ir mīksta, līgana gaita un sēdekļi ar muguru veldzējošo atzvetlnes formu.
Corolla Cross ir tikai trīs komplektācijas. Labāko cenas un snieguma attiecību piedāvā Style Edition. 2 litru hibrīds kā allaž ir mudīgāks par 1,8, turklāt to var aprīkot ar elektrisku visu riteņu piedziņu AWD-i. Elektriska visu riteņu piedziņa pārsvarā domāta ļoti vieglam bezceļam, slidenam laikam vai slīpumiem. Jaunums ir Snow Extra režīms, kāda agrāk modelim nebija, un kas pieejams tikai AWD versijām. Vidējais patēriņš ir 5,6 l/100 km. Sākuma cena ir vismaz 32 000 eiro, krietni komplektēta Corolla Cross maksās ap 34 000, bet Luxury ar ādas salonu, pilnpiedziņu un citām ekstrām - vismaz 40 000 eiro.