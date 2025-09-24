Liela Latvijas banka vēršas pie plašas iedzīvotāju grupas ar paziņojumu par nākotnes pensijām
Pēc aktīvu apjoma lielākā banka Latvijā - "Swedbank" - paziņojusi, ka sāk piedāvāt jaunu 2. pensiju līmeņa plānu cilvēkiem, kuri dzimuši pēc 2000. gada.
Arvien vairāk jaunieši, kas dzimuši pēc 2000.gada, sāk oficiālas darba gaitas un kļūst par pensiju 2.līmeņa dalībniekiem. No 23. septembra "Swedbank" sāk piedāvāt jaunu, īpaši šai vecuma grupai pielāgotu pensiju 2.līmeņa dzīvescikla plānu "2000+". Jaunais plāns ļauj jauniešiem ilgāk saglabāt augstāku akciju īpatsvaru ieguldījumu portfelī, sniedzot iespēju palielināt uzkrājumu ilgtermiņā, informē banka.
Atbilstoši dzīvescikla stratēģijai, akciju īpatsvars šāda veida plānos pakāpeniski tiek samazināts, tuvojoties dalībnieka pensionēšanās vecumam, lai saglabātu uzkrāto kapitālu.
"Šis ir mūsu ceturtais dzīves cikla plāns, kas nodrošinās, ka katra darba tirgū esošā paaudze var izvēlēties savam vecumam atbilstošu pensiju 2.līmeņa plānu ar optimāla riska klātbūtni. Jāuzsver, ka tieši jaunības gados izvēlei par piemērotāko pensiju plānu ir vislielākā nozīme, jo jaunieši var atļauties ieguldīt aktīvākos plānos ar augstāku riska līmeni ilgāku laiku. Tas nozīmē iespēju būtiski palielināt uzkrājuma vērtību ilgtermiņā," saka Anželika Dobrovoļska, "Swedbank" Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja.
Jaunais pensiju 2. līmeņa plāns "2000+" automātiski pielāgo ieguldījumu struktūru dalībnieka vecumam. Tā aktīvā pārvaldība ļauj elastīgi reaģēt uz tirgus iespējām - gan palielinot akciju īpatsvaru izaugsmes periodos, gan samazinot to, kad nepieciešams lielāks piesardzības līmenis. Plāna sākumā jaunākajai paaudzei tiek nodrošināts maksimālais akciju īpatsvars līdz 100%, kas pakāpeniski samazinās līdz 0-25%, tuvojoties pensionēšanās vecumam, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa ieguldījumu drošību bez nepieciešamības pašam mainīt plānu.
Dzīves cikla plānus "Swedbank" piedāvā arī 1970., 1980. un 1990. gados dzimušajiem pensiju sistēmas dalībniekiem, kur, atbilstoši savam vecumam, var izvēlēties "Swedbank ieguldījumu plāns 1970+", "Swedbank ieguldījumu plāns 1980+" un "Swedbank ieguldījumu plāns 1990+".
Visi "Swedbank" pensiju 2. līmeņa dzīves cikla plāni ieguldījumos izvērtē uzņēmumu ilgtspējas praksi: cilvēktiesību ievērošanu, rūpes par darbinieku labklājību, vides ietekmes mazināšanu, kā arī ētisku un caurspīdīgu darbību. Tas ļauj jauniešiem veidot uzkrājumus pensijai un vienlaikus atbalstīt ilgtspējīgu nākotni.