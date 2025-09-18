Kaktiņš par ieceri panākt OIK atmaksu: “Šis varētu būt punkts, kad beidzam šķērdēt naudu”
“Rīga TV24” raidījumā “Kārtības rullis” sociologs, SKDS pētījumu centra direktors Arnis Kaktiņš pauda cerību, ka pašreizējie mēģinājumi panākt OIK atmaksu varētu būt pagrieziena punkts uz efektīvāku saimniekošanu, projām no valsts naudas izniekošanas, kas pašreiz ir liela problēma.
TV raidījumā Kaktiņš pauda: “[...] es pavirši eju tam cauri, jo man psihe vienkārši netur iedziļināties, bet nav nedēļas, kad nebūtu “šoks” par to, ka atkal kaut kas ir izšķērdēts. Nesen sociālajos tīklos bija “ņemšanās” par [dārgiem pētījumiem]. Katru nedēļu ir kaut kas tāds.”
OIK, kā uzskata Kaktiņš, varētu būt novedis šo visu līdz “augstākam punktam”, kad “fiziski nav iespējams turpināt tā, kā tiek darīts līdz šim. “Tam ir jāpieliek punkts vienā brīdī un šī ir tā lieta, kas varētu pielikt to punktu. Cerība, vismaz ir vāja cerība!” pauda Kaktiņš.
Iedzīvotāju interese par pretlikumīgi samaksāto līdzekļu atgūšanu bija tik liela, ka, visiem interesentiem Liepājas Latviešu biedrības zālē pat nepietika vietu. Cilvēki gaidot tikšanos ar advokātiem, pie Liepājas Latviešu biedrības nama sāka pulcēties jau stundu pirms tā sākuma.
Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi, kā arī to, ka ar visiem gribētājiem ierobežotā laika dēļ klātienē sadarbības līgumus nebija iespējams noslēgt, biedrība “Tiesiskums.lv” organizēs līgumu parakstīšanas iespējas novadu centros esošajos advokātu birojos.
Tāpat līgumus būs iespējams parakstīt arī katru trešdienu Pensionāru federācijas birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, trešajā stāvā 317. kabinetā no pulksten 15.00 – 18.00. Noteikti jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
Tiek lēsts, ka viena mājsaimniecība vidēji varētu atgūt aptuveni divus tūkstošus eiro, tomēr šī summa var atšķirties gan vadoties pēc konkrētās mājsaimniecības vai uzņēmuma elektroenerģijas rēķiniem, gan arī OIK atgūšanai pieteikušos cilvēku skaita.
Pieteikties OIK atgūšanai līdz šī gada 1. oktobrim var ikviens Latvijas iedzīvotājs vai uzņēmums, kurš no 2005. gada līdz 2023. gadam savos elektroenerģijas rēķinos maksājis par obligātā iepirkuma komponenti jeb OIK. Pieteikties iespējams arī elektroniski, reģistrējoties biedrības mājas lapā https://tiesiskums.lv, un slēdzot līgumus papīra formātā klātienē. Gan reģistrācija sistēmā biedrības mājas lapā, gan līgumu slēgšana papīra formātā ir bez maksas. Tāpat nebūs jāmaksā advokātiem par juridisko palīdzību. Šos izdevumus segs biedrība “Tiesiskums.lv”. Par juridisko palīdzību taisnīgu atlīdzību advokāti saņems tikai un vienīgi no atgūtajiem līdzekļiem.