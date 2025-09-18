"Fiat" lielā atgriešanās? Iepazīsties ar jauno "Grande Panda"
Pagājušā gadsimta 80. un 90. gados Fiat Panda bija kantaina un lēta budžeta automašīna ar neticami plašu pielietojumu un neskaitāmām modifikācijām. Pēc gadsimtu mijas Panda tika pie jaunas virsbūves, četrām durvīm un Polijas pieraksta, līdz 2011. gada "feislifts" to repatriēja atpakaļ Fiat dzimtenē. Kāds gan varētu būt šī stāsta turpinājums?
Tas, kas iznācis, saucas Grande Panda, un tas ir elektromobilis ar četrā durvīm. "Grande" nozīmē tikai to, ka jaunā Panda ir lielāka par iepriekšējām. Tā ražota uz vienas Stellantis koncerna platformas ar Citroen C3 un Opel Frontera, tātad būs pieejama arī kā benzīna auto un hibrīds. Oriģinālās Fiat Panda ražošana Grande Pandas dēļ gan netiks pārtraukta, taču pie mums to tik un tā nepārdod.
Elektrību bezizmešu fiatā “lej” iekšā pa to pašu vietu, kur degvielas mašīnā benzīnu - vāciņš ir kreisajā aizmugurējā spārnā. Bet Grande Panda degunā, tieši ar lieliem FIAT burtiem, ir vēl viens maiņstrāvas spraudnis ar spirālveidā izritināmu kabeli.
Grande Panda panelis vairāk atgādina leļļu teātra dekorācijas nekā īstu automašīnu. Savukārt sēdekļu dizains un mīkstie kubiņi atzveltnē tā vien tiecas “izpogāt” slavenos franču auto komforta krēslus. Krāsu salons gan pieejams tikai noteiktām Grande Panda komplektācijām, kas vēl tiek precizētas.
Elektromotoram ir 109 ZS. 44 kWh baterija nodrošina 320 km sniedzamību, kas reālajā dzīvē ir drīzāk 250 km. Fiat Grande Panda varēs iegādāties ar parastu benzīna motoru par vēl parastākiem 19 500 eiro. Pēc gariem gavēņa gadiem, kad ēdienkarte sastāvēja no dažādiem 500 un 600 modeļiem, viens lecīgs itāliešu krosovers - kaut arī ražots Serbijā, varbūt liks ieraudzīt Fiat no jauna.