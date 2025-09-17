“Veikali krīt kā mušas rudenī" - tirgotāji norāda, ka valsts pati veicina ēnu ekonomikas pieaugumu
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) brīdina, ka pārliekā un nepārdomātā uzņēmējdarbības regulēšana un nodokļu paaugstināšana rada smagas sekas legālajiem tirgotājiem un valsts budžetam.
Plānotais noraidījums samazinātam PVN pārtikai un straujais akcīzes nodokļu palielinājums, kā arī piemērotie nesamērīgie ierobežojumi un administratīvais slogs, spiež paaugstināt cenas un sekmē ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugumam tabakas un alkohola tirgū, brīdina tirgotāji.
Tirgotāji norāda, ka Latvijā izveidojusies paradoksāla situācija – nodokļu slogs ir augstāks nekā daudzviet reģionā, taču uzraudzība ir nepietiekama. Rezultātā Latvija kļūst pievilcīga nelegālās ražošanas un tirdzniecības grupējumiem, bet legālie uzņēmēji zaudē konkurētspēju. Šobrīd sācies pārtikas apgādes ķēdes mazāko posmu sabrukums – veikali krīt kā mušas rudenī. Vienlaikus arī vietējie ražotāji nespēj izturēt konkurencē ar globāliem. To uzskatāmi parāda pēdējā laika problēmas nacionālo aldaru rindās. Turpina pieaugt importētā alkohola apmērs, kamēr samazinās Latvijā saražotā alkohola apjomi.
“Situācija kļūst kritiska. Legālie tirgotāji cieš, turpinās piespiedu koncentrācija tirdzniecības sektorā. Tiek iznīcināta gan tirdzniecības daudzveidība, gan pārtikas produktu dažādība. Iedzīvotāji izvēlas lētākus importētos produktus, bet akcīzes preču grupā - bīstamus produktus. Valsts faktiski pati stimulē nelegālo tirgu,” uzsver LTA prezidents. “Valsts ik gadu zaudē desmitiem miljonu eiro neiegūtu nodokļu ieņēmumos. Arī ilglaicīgi aizmirsts, ka mazie un vietējie uzņēmumi ir valsts stabilitātes un arī militārās noturības pamatelements.”
Tirgotāji norāda, ka Latvijā izveidojusies paradoksāla situācija – nodokļu slogs ir augstāks nekā daudzviet reģionā, ierobežojumi daudz lielāki kā vadošās Eiropas Savienības valstīs (Francija, Vācija, Polija, Spānija), kā rezultātā legālie uzņēmēji zaudē konkurētspēju, Latvija zaudē nacionālos uzņēmējus, tā kļūst pievilcīga nelegālās ražošanas un tirdzniecības grupējumiem.