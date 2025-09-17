iPhone kārotājiem iespēja piedalīties sacensībās “Skrējiens pēc iPhone”
Šo ceturtdien, 18. septembrī, vairāki simti iPhone fanu dosies Rīgas ielās, lai pirmie nokļūtu galamērķī un atrastu paslēptos iPhone 17 telefonus. Sacensības “Skrējiens pēc iPhone 17” notiks jau piekto gadu pēc kārtas, un tās rīko “Tele2”. Skrējiena norisei būs iespējams sekot līdzi “Tele2” sociālo tīklu kontos.
Sacīkstēs “Skrējiens pēc iPhone 17” var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu. Dalībniekiem 18. septembrī plkst. 11.00 ir jāierodas Skanstes parkā, kur notiks reģistrācija un tiks dots starts sacīkstēm. Pirms starta tiks arī detalizēti izklāstīti sacensību noteikumi un uzdevumi, kas sacensību laikā jāpaveic.
“iPhone, protams, ir ikona un viens no viedtālruņu tirgus flagmaņiem, kas nosaka tendences tirgū. Šogad iepriekšpārdošanā tika pārdots liels skaits iPhone 17 telefonu – par 30% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo modeli, kas apliecina mobilo telefonu lietotāju interesi par šī zīmola ierīcēm,” stāsta “Tele2” komercdirektora p.i. Raimonds Janševskis. “Arī interese par šīm sacīkstēm norāda, ka iPhone fani ir gatavi doties trakā piedzīvojumā, lai savā īpašumā iegūtu jaunāko modeli.”