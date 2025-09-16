Ārvalstu tūristu skaits Latvijā samazinās jau otro mēnesi pēc kārtas
Ārvalstu tūristu skaits Latvijā šogad jūnijā un jūlijā, salīdzinot ar attiecīgajiem mēnešiem gadu iepriekš, ir samazinājies, norādīja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) prezidents Andris Kalniņš (ZZS).
Viņš norādīja, ka kritums ir fiksēts otro mēnesi pēc kārtas, kas nozīmē, ka ārvalstu tūrisma plūsma stagnē. Centrālās statistikas dati liecina, ka šogad jūlijā ārvalstu viesu skaits Latvijā ir samazinājies par 0,9%, salīdzinot ar pagājušā gada jūliju.
Kalniņš uzsvēra, ka pēc Eiropas basketbola čempionāta "visi kārs sev klāt ordeņus un runās par veiksmes stāstu", bet, viņaprāt, īstā pārbaude sāksies tieši tagad. "Tas, ko mēs piedzīvojām divu turnīra nedēļu laikā, citās Eiropas galvaspilsētās ir ikdiena visa gada garumā. Mums ir jāturpina strādāt, lai šādu apmeklētāju plūsmu nodrošinātu regulāri, nevis tikai reizi desmit gados," piebilda Kalniņš.
Viņš atzina, ka ārvalstu viesi Latvijā uzturas ilgāk, jo pavadīto nakšu skaits ir pieaudzis par 4,1%, ko veicina esošais tūristu loks, tomēr jaunu tūristu plūsma neaug un jauni tirgi netiek atvērti.
Kalniņš arī uzsvēra, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) uzdevums ir piesaistīt jaunus tūristus un jaunus tirgus, nevis sabiedrībai pasniegt "pozitīvus" stāstus par ilgāku uzturēšanos, noklusējot, ka kopējā ārvalstu viesu plūsma samazinās.
Viņaprāt, ir nepieciešama mērķtiecīga kampaņa galvenajos ārvalstu tirgos, jaunu aviācijas savienojumu un starptautisku pasākumu piesaiste un tūrisma mārketinga budžeta palielināšana līdz konkurētspējīgam līmenim Baltijā. Pretējā gadījumā Latvija turpinās zaudēt tūristus, ienākumus un darba vietas.
Tāpat viņš sacīja, ka šis jautājums ir cieši saistīts ar nodokļu politiku. "Tūrisma nozare jau vairākus gadus aicina samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi ēdināšanas pakalpojumiem, kā to ir izdarījušas vairākas Eiropas Savienības (ES) valstis. Samazinātā likme ir efektīvs instruments ēnu ekonomikas mazināšanai, darba vietu saglabāšanai un Latvijas konkurētspējas uzlabošanai Baltijā. Neskatoties uz Saeimas komisiju un apakškomisiju atbalstu, valdība joprojām šo iniciatīvu nav iekļāvusi budžetā," uzsver asociācijas vadītājs.
Šā gada septiņos mēnešos Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 1,6 miljoni ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 5,1% vairāk nekā 2024.gada pirmajos septiņos mēnešos, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, kas apkopoti no tūrisma nozares pārstāvju sniegtās ikmēneša informācijas par tūristu mītņu darbību.
Jūlijā no visiem tūristu mītnēs apkalpotajiem viesiem 58% jeb 235 100 bija ārvalstu viesi, kas ir par 0,9% mazāk nekā pērn jūlijā. Ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits, salīdzinot ar pagājušā gada jūliju, palielinājies par 4,1% un bija 447 600. Ārvalstu viesu vidējais uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs bija 1,9 naktis (pagājušā gada jūlijā - 1,8 naktis).
Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Lietuvas (42 700), Vācijas (28 200), Somijas (27 200), Igaunijas (26 400), Polijas (11 600), Lielbritānijas (9100), ASV (8900), Spānijas (8300), Zviedrijas (7400) un Norvēģijas (5600).