"airBaltic" atzīta par vienu no 40 pasaulē labākajām aviokompānijām
Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" piešķirta prestižā 2026. gada "APEX" Piecu zvaigžņu lidsabiedrības balva, ierindojot to starp 40 labākajām aviokompānijām pasaulē.
Jāpiebilst, ka mazāk nekā 7% pasaules lidsabiedrību spēj sasniegt "APEX" noteiktos piecu zvaigžņu kritērijus. "Tas, ka esam iekļauti šajā lidsabiedrību grupā, ir pozitīva zīme tam, ka esam uz pareizā ceļa. Tajā pat laikā tas ir atgādinājums arī turpmāk uzlabot mūsu pakalpojumu klāstu un pilnveidot mūsu pasažieru ceļošanas pieredzi,” norāda "airBaltic" izpilddirektora pienākumu izpildītājs un operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis.
“Vēlamies pateikties mūsu pasažieriem par šo atzinību, jo tā atspoguļo viņu atsauksmes un pieredzi. Šī atzinība arī norāda uz apņēmību starp mūsu kolēģiem uzņēmumā, kuri ik dienu strādā, lai ceļošana ar "airBaltic" būtu droša, uzticama un ērta."
"APEX" Piecu un Četru zvaigžņu lidsabiedrības balva ir vienīgie globālie apbalvojumi, kas pilnībā balstīti uz neitrālām, trešās puses pasažieru atsauksmēm, kas apkopotas, pateicoties "APEX" sadarbībai ar pasaulē visbiežāk izmantoto ceļojumu organizēšanas lietotni "TripIt no Concur". 2026. gada balvām pasažieri, izmantojot piecu zvaigžņu skalu, ir novērtējuši vairāk nekā miljonu PNR pārbaudītu lidojumu, aptverot vairāk nekā 600 lidsabiedrības no visas pasaules.