Ārkārtējā situācija lauksaimniecībā: kā saimniecības var piesaistīt papildu finansējumu
Šī gada 5. augustā Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijā līdz 4. novembrim. Šovasar lietavu un plūdu sekas daudzām saimniecībām nozīmē applūdušus laukus, ievērojamu ražības samazinājumu un dažviet pat pilnīgu ražas zudumu. Tas apdraud ne tikai zemnieku ienākumus, bet arī rada riskus nozarei un valsts pārtikas drošībai. Lauku atbalsta dienesta dati liecina, ka augusta beigās provizoriskie zaudējumi sasniedza gandrīz 93 miljonus eiro.
Jūlija beigās valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus aizdevumu piešķiršanas kārtībā apgrozāmo līdzekļu iegādei, šim mērķim paredzot trīs miljonus eiro.
Ņemot vērā, ka LANDE (finanšu partneris lauksaimniekiem, kolektīvās finansēšanas platforma) jūlijā izsniedza finansējumu vairāk nekā 700 tūkstošu eiro apmērā, bet tirgū aktīvi darbojas arī citi kreditētāji un bankas, valdības paredzētie trīs miljoni eiro ir tikai neliela daļa no nozares reālajām vajadzībām.
Esošajā krīzes situācijā lauksaimniekiem būs jāpieņem ātri lēmumi, tostarp par papildu finansējuma piesaisti saimniecības stabilizēšanai. Uzņemoties jaunas finanšu saistības, ir īpaši svarīgi, lai kreditētājs izprastu saimniecības reālo situāciju un būtu gatavs piemērot aizdevuma nosacījumus un atmaksas grafikus individuālajām vajadzībām.
LANDE kā kolektīvās finansēšanas platforma piedāvā daudz elastīgāku pieeju. Finansējums tiek piesaistīts no simtiem individuālu investoru, kuri paši izvēlas atbalstīt konkrētu lauksaimniecības projektu. Vienā projektā bieži piedalās vairāki simti investoru, un katrs ieguldījums sākas no 50 eiro. Pateicoties šim modelim, nepieciešamo finansējumu saimniecībām bieži izdodas nodrošināt 1–3 dienu laikā.
“Tas ļauj mums ātri reaģēt gan uz sezonālajiem izaicinājumiem, gan tādā ārkārtējā situācijā, kāda šobrīd ir skārusi visu Latvijas lauksaimniecības nozari. Turklāt LANDE strādā tikai ar lauksaimniekiem, tādēļ pilnībā izprotam nozares specifiku: pielāgojam ne tikai maksājumu grafikus, bet arī pašus līgumus, kā arī palīdzam ar citām lietām, piemēram, izdevīgāku izejvielu iegādi, apdrošināšanas risinājumiem vai tehnikas piemeklēšanu, ja tas ir nepieciešams,” Haralds Neimanis.
Atbalsts esošajiem klientiem
LANDE ne tikai kreditē, bet arī sniedz mērķētu atbalstu esošajiem klientiem, kurus skārusi ārkārtēja situācija, nodrošinot:
- maksājumu atlikšanu,
- atteikšanos no kavējuma procentiem un līgumsodiem,
- aizdevuma atmaksas termiņu pārskatīšanu.
Lai palīdzētu mūsu klientiem, kurus skārusi ārkārtējā situācija, mēs katru gadījumu izvērtējam individuāli un esam gatavi rast elastīgus risinājumus – pagarināt aizdevuma atmaksas termiņus, atteikties no nokavējuma procentiem un līgumsodiem, kā arī atlikt maksājumus.
Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli – jo universālu risinājumu šādās situācijās nav. Lauksaimnieks finansējumu var saņemt jau 1–3 dienu laikā, bez nedēļām ilgas gaidīšanas un sarežģītām bankas procedūrām.
Iespējas jaunajiem klientiem
LANDE piedāvā finansējumu ar elastīgiem nosacījumiem, ņemot vērā sezonas ieņēmumu plūsmu. Pieteikšanās process ir vienkāršs, lēmums par finansējumu tiek pieņemts ātri, un nauda saimniecības kontā var nonākt jau pāris dienu laikā.
Kolektīvās finansēšanas pieeja ir ilgtspējīgs papildinājums tradicionālajai finanšu sistēmai. Tā dod iespēju lauksaimniekiem piekļūt resursiem tieši tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, vienlaikus ļaujot investoriem ieguldīt reālās vērtībās un atbalstīt Eiropas lauksaimniecības attīstību.
Ja jūs esat lauksaimnieks, kas ir cietis sliktu laika apstākļu dēļ un kuram trūkst finanšu, LANDE piedāvā:
- lēmuus par finansēšanu — dažu dienu laikā,
- elastīgus nosacījumus,
- vienkāršu pieteikšanos — tiešsaistē, bez vizītes birojā.
„Mūsu misija vienmēr ir bijusi atbalstīt lauksaimniekus gan labos, gan izaicinājumu pilnos laikos. Tieši elastība ir priekšrocība, ko nodrošina kolektīvā finansēšana, un tā ir īpaši nozīmīga šādos brīžos,” uzsver LANDE dibinātājs Ņikita Gončars.