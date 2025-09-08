Ekonomists: lai arī inflācija saglabājas augsta, algas Latvijā turpinās augt
Pērn Latvijas patērētāji ar patīkamu izbrīnu vēroja inflācijas datus, taču šogad prieks jāmeklē citur. Kā uzsver "Luminor" bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš, cenas augustā bija par 4,1% augstākas nekā pirms gada. “Inflācija ir izrādījusies lielāka par gaidīto, un pārtikas cenas ir daļa no izskaidrojuma,” norāda Strautiņš.
Pārtikas un globālo tirgu ietekme
Vēl ziemā pārtikas izejvielu tirgi šķita relatīvi prognozējami – pēc strauja kāpuma kara sākumā sekoja kritums un stabilizācija. Tomēr tagad aina ir mainījusies. Globālās gaļas cenas kāpj, sviests jau gadu saglabājas dārgs, bet zemās graudu cenas to vairs nekompensē.
ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas indekss šogad audzis par 4,4%, un Latvijā vien augustā pārtika veidoja gandrīz pusi no kopējā cenu kāpuma.
Algu kāpums kā inflācijas dzinējspēks
Svarīgu lomu inflācijas attīstībā spēlē arī atalgojuma pieaugums. Pakalpojumu cenas augustā gada griezumā augušas par 5,7%, un šāda tendence turpinās jau ilgāku laiku.
“Ja algu kāpums pārsniedz 8%, kā bija vismaz līdz gada vidum, tad inflācija nevar būt 2%,” uzsver Strautiņš.
Viņš prognozē, ka algu ietekme uz inflāciju tikai pieaugs, jo Latvijas relatīvais labklājības līmenis turpina tuvoties pasaules vidējam. Importa izmaksas arvien retāk noteiks dzīves dārdzību, vairāk to ietekmēs vietējais darba tirgus.
Cenu kustības augustā
Interesanti, ka augustā, salīdzinot ar jūliju, kopējās cenas pat nedaudz samazinājās par 0,2%. Tomēr, kā norāda Strautiņš, šis kritums bija mazāks nekā ierasts. Piemēram, dārzeņu cenas saruka tikai par 5,6%, lai gan parasti šajā sezonā tās krītas gandrīz trīs reizes straujāk.
Situāciju daļēji līdzsvaroja degvielas tirgus, kas patēriņa grozā kļuva par 1,4% lētāks, mazinot inflācijas spiedienu.
Prognozes nākotnei
Strautiņš skaidro, ka kopējais cenu līmenis kopš aprīļa gandrīz nav mainījies, tomēr rudenī atkal gaidāms kāpums. Lielākā varbūtība ir, ka gada inflācija šogad paliks virs 4%, zem šī sliekšņa noslīdot vien nākamā gada sākumā.
“Ar bitēm un Latvijas darba tirgu nekad neko nevar zināt,” piebilst Strautiņš, norādot uz iespēju, ka spēcīgais eksporta nozaru kāpums varētu vēlreiz pārsniegt algu pieauguma prognozes.
Lai arī inflācija saglabājas augsta, reālās algas Latvijā turpinās augt, kā tas jau noticis šī gada pirmajā pusē.