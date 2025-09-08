“POSTe” - jaunā garšu un tikšanās oāze t/c “Origo”
Tirdzniecības centrs “Origo” turpina mērķtiecīgi attīstīt un bagātināt savu piedāvājumu, nostiprinot pozīcijas kā daudzveidīgs iepirkšanās un atpūtas galamērķis. Šoruden t/c “Origo” durvis vērs jauns, inovatīvs ēdināšanas koncepts “POSTe”, kas sola iedvesmojošu garšu un ideju satikšanos. Tā būs mūsdienīga un radoša tikšanās vieta, kas kļūs par iecienītu galamērķi gan tirdzniecības centra apmeklētājiem, gan apkārtējo biroju darbiniekiem, Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
Balstoties uz pasaulē veiksmīgāko foodhall konceptu analīzi, “POSTe” izveidē tika īpaši ņemta vērā tirdzniecības centra atrašanās vieta, apmeklētāju paradumi un pasaules garšu tendences, radot pilnīgi jaunu ēdināšanas zonu, kas būtiski atšķirsies no līdz šim pieredzētajām Latvijā. “POSTe” izcelsies ar vairāk nekā tikai gardiem ēdieniem – tā piedāvās unikālu atmosfēru un iespējas, kādas citur nesastapsi. Viesi varēs nosūtīt stilizētu pastkarti ar izvēlētās virtuves garšām uz jebkuru Eiropas galamērķi, pārvēršot maltītes baudīšanu par īstu piedzīvojumu un stāstu dalīšanos. Tā atrašanās vieta t/c “Origo” ir daļa no “Rīgas centra biznesa rajona” attīstības plāniem, tādējādi stiprinot pilsētas centru kā dinamisku un modernu darījumu, iepirkšanās un atpūtas vietu.
“Rīgas centra biznesa rajona” attīstība veicina visas apkārtnes transformāciju un pieprasījumu pēc kvalitatīviem un daudzveidīgiem ēdināšanas risinājumiem, radot mūsdienīgu vidi gan darbam, gan atpūtai. Tirdzniecības centrs “Origo”, kā nozīmīga šī rajona sastāvdaļa, pastāvīgi attīstās, un “POSTe” atvēršana ir stratēģisks solis šajā virzienā – apvienojot plašu gastronomisko piedāvājumu ar inovatīvu pieeju ēdināšanai. Esam pārliecināti, ka jaunais konceptuālais risinājums sniegs papildu vērtību, kļūstot par dzīvīgu platformu radošām idejām un garšu daudzveidībai. Vienlaikus “POSTe”, vairāk nekā 840 m² platībā, veidos pievilcīgu un ērti pieejamu satikšanās vietu uzņēmējiem, tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem,” norāda “Linstow Baltic” un multifunkcionālā centra “Origo” komercdirektore Evija Majevska.
Ēdināšanas koncepts “POSTe” piedāvās plašu ēdienu klāstu, apvienojot modernas gastronomijas tendences ar daudzveidīgām garšām – sākot no jau visiem zināmām un iemīļotām līdz unikālām un pārsteidzošām kombinācijām. Būs pārstāvētas sešas dažādu valstu virtuves un bāri, piedāvājot itāļu picas un uzkodas, tradicionālos latviešu ēdienus, gruzīnu hinkāļus, Āzijas virtuves delikateses, kā arī izmeklētu kafiju, saldumus un dzērienus. Koncepts “POSTe” ir rūpīgi veidots, lai apmierinātu gan ikdienas pusdienotāju vajadzības, gan tos, kuri vēlās baudīt daudzveidīgu piedāvājumu un atmosfēru vēlākās dienas stundās.
“Nosaukums “POSTe” ir aizgūts no ēkas vēsturiskās identitātes – iepriekšējās pasta mājas franču uzraksta, kas simboliski sasaista pagātni ar mūsdienīgo, dinamisko pilsētas dzīvi. Esmu gandarīts par iespēju piedalīties šī mūsdienīgā “POSTe” ēdināšanas koncepta izveidē stratēģiski nozīmīgā vietā – Rīgas centra visapmeklētākajā tirdzniecības centrā. Šī lokācija nodrošina lielu ikdienas apmeklētāju plūsmu, kas ļaus piedāvāt daudzveidīgu gastronomisko izvēli un apmierināt visdažādākās gaumes, vienlaikus stiprinot mūsu pozīcijas tirgū,” norāda Oskars Slavinskis, “Kirson Design Group” OÜ līdzdibinātājs un vadītājs.
“Poste” koncepts veidots atbilstoši mainīgajām patērētāju tendencēm, nodrošinot daudzveidīgu ēdināšanas pieredzi un augstu ērtību līmeni. Nomniekiem tas sniedz iespēju darboties ērti pieejamā vidē, kas sinerģijā ar t/c “Origo” plašo tirdzniecības un pakalpojumu piedāvājumu un biznesa centru “Origo One” veido ilgtspējīgu un konkurētspējīgu biznesa vidi “Rīgas centra biznesa rajonā”.
T/c “Origo” ir ērti pieejams gan ar sabiedrisko transportu, gan personīgo automašīnu, piedāvājot arī modernu velonovietņu un elektroauto uzlādes infrastruktūru. Papildu tam autostāvvietu pārvaldība ir būtiski modernizēta, nodrošinot digitālus risinājumus, automatizētu piekļuvi un ērtus norēķinus mobilajā lietotnē, pateicoties sadarbībai ar mobilitātes pakalpojumu sniedzēju “Snabb”.
“POSTe” – vieta, kur ēdiens un tīklošanās saplūst garšu oāzē aktīvajā “Rīgas centra biznesa rajonā”.