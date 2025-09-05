Vai gadījumā neesam pārāk vieglprātīgi pret visām atļaujām, ko piešķiram lietotnēm?
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, instalējot mobilās lietotnes, nepievērš pietiekami lielu uzmanību tam, kādām atļaujām piekrīt, un vēl retāk tās pārskata pēc lietotnes uzstādīšanas.
Tikai 30 % iedzīvotāju vienmēr rūpīgi izlasa visus pieprasījumus, lejupielādējot lietotni, bet vairāk nekā puse (55 %) to dara tikai tad, ja lietotne šķiet aizdomīga, liecina “Tele2” un “Norstat” veiktā aptauja.
Visbiežāk, īpaši neiedziļinoties, iedzīvotāji piešķir piekļuvi savai atrašanās vietai (38 %), telefona kamerai (24 %), galerijai un failiem (18 %). Jauniešu vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem šie rādītāji ir vēl augstāki – piekļuvi kamerai un atrašanās vietai piešķir katrs trešais jaunietis (36 %), bet galerijai un failiem – 31 % jauniešu. Turklāt aptaujāto vidū mazāk nekā piektā daļa jeb tikai 18 % regulāri pārskata un maina piešķirtās atļaujas, kamēr 14% to nav darījuši nekad, bet 9 % pat nezina, ka tāda iespēja pastāv.
“Mobilās lietotnes bieži prasa dažādas atļaujas un piekļuves, kas var radīt risku, it īpaši, ja tiek lejupielādēta kāda nepārbaudīta lietotne. Rezultātā mobilās lietotnes izstrādātāji var piekļūt kamerai, mikrofonam, atrašanās vietai un failiem telefonā bez īpašas vajadzības. Regulāra atļauju pārskatīšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā samazināt drošības un privātuma riskus. Tas aizņem vien pāris minūtes, bet palīdz saglabāt kontroli pār saviem datiem un ierīces funkcijām,” stāsta “Tele2” datu aizsardzības vadītāja Nikola Katrīna Kurele.
Satraucoši ir dati, kas rāda, ka 34 % mobilo telefonu lietotāju Latvijā neuzticas atsevišķām mobilajām lietotnēm, kas piekļūst ierīces funkcijām un datiem, bet turpina tās lietot, jo nav citu alternatīvu.
Lai pārskatītu un pielāgotu lietotnēm piešķirtās atļaujas, “Tele2” datu aizsardzības vadītāja iesaka:
- Regulāri pārbaudiet lietotņu atļaujas – gan “iOS”, gan “Android” ierīcēs to var izdarīt sadaļā Iestatījumi → Lietotnes → Atļaujas.
- Noņemiet piekļuvi funkcijām, ko lietotne faktiski neizmanto – piemēram, ja karšu lietotne nestrādā fonā, tai nav nepieciešama pastāvīga piekļuve atrašanās vietai.
- Izmantojiet opciju “Piekļuve tikai lietošanas laikā” – tas īpaši attiecas uz kameru, mikrofonu un atrašanās vietu.
- Atjauniniet lietotnes un operētājsistēmu – jaunākās versijas bieži piedāvā precīzāku atļauju pārvaldību.
- Esiet piesardzīgi ar mazpazīstamām lietotnēm – pirms instalēšanas izpētiet atsauksmes un pieprasītās atļaujas.
“Tele2” aptauja veikta sadarbībā ar “Norstat” 2025. gada jūlijā, aptaujājot 1003 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.