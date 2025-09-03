Apstrādes rūpniecības izaugsme 2025. gadā var sasniegt 6%, norāda ekonomists
Apstrādes rūpniecība otrajā pusgadā varētu augt par 6%, lēš "Luminor Bank" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš, komentējot trešdien publiskotos datus par rūpniecības produkcijas izlaidi septiņos mēnešos.
Viņš pauž, ka jūlijā rūpniecības apjomi gadā auga par 10,8%, gandrīz divreiz straujāk nekā Ķīnā, kas ir nozīmīgi pēc trīs gadu stagnācijas lielākajā eksporta nozarē. Strautiņš gan piebilst, ka viena mēneša datu nozīmi nevajag pārspīlēt, jo īpaši, runājot par jūlija un augusta datiem nozarēs, kuru produktus var uzglabāt - uzņēmumu atvaļinājumu grafiki "peld" kalendārā, bet izlīdzināšana ņem vērā vēsturiski vidēju ietekmi. Tāpēc var parādīties pārspīlēti kāpumi un kritumi.
Strautiņš norāda, ka arī vispārējā rūpniecības virzība šogad ir pievilcīga, turklāt tā nepārprotami nav nejaušība. Pārtikas pārstrādei jūlijā reģistrētais kāpums par 11,6%, dzērienu ražošana ir augusi par 0,6%. Ļoti liels kritums, daļēji bāzes efektu dēļ, ir apģērbu ražošanā (-22,6%), bet lielākā nozare kokapstrāde jūlijā saražoja par 7,3% vairāk nekā pirms gada.
"Īsta brīnumzeme jūlijā ir inženierijas nozaru dati. Šoreiz acīmredzami liela loma ir sakritībām - īslaicīgām svārstībām un bāzes efektiem," pauž Strautiņš, norādot, ka autobūve vienlaicīgi ir "šķīrusies" no 4,2% no jūnija ražošanas apjoma, bet gada laikā kāpusi par 34,4%. Ekonomists norāda, ka "visu jau saskaitīto gada mēneša kopējais sniegums dzelžu nozarēs kāpj augšup, vēl maziņi mīnusiņi ir tikai metālapstrādē un elektronikā, izskatās, ka drīz vairs nebūs, un tā ir svarīgi ziņa".
Viņš arī pauž, ka jūlija dati "žilbina acis", bet nevajadzētu sagaidīt tādu sniegumu gada otrajā pusē kopumā. Strautiņš norāda, ka apstrādes rūpniecībā otrajā pusgadā pieaugums varētu būt ap 6%, nedaudz vairāk nekā gadā kopumā (septiņos mēnešos ir bijis +4,9%). Ekonomists pauž, ka tā ir ļoti patīkama pārmaiņa uz aizvadīto trīs gadu fona, un tā ir nopelnīta ar investīcijām un jaunu produktu attīstīšanā nepieciešamo iedvesmu.
Strautiņš norāda, ka šogad uzlabojas ne tikai rūpniecības dati, bet arī dinamika citās uz eksportu orientētās nozarēs, kas nesaņem tādu uzmanību.
"Pieņemot līdzšinējo tendenču plūstošu turpināšanos, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozare otrajā pusgadā varētu augt par apmēram 5% gada griezumā, bet IT pakalpojumu nozare par 10%," pauž ekonomists.
Jau ziņots, ka Latvijā rūpniecības produkcijas izlaide šogad septiņos mēnešos, pēc kalendāri koriģētajiem datiem, salīdzināmās cenās pieauga par 3,5% salīdzinājumā ar 2024.gada attiecīgo periodu. Tostarp apstrādes rūpniecībā bijis pieaugums par 4,9%, kamēr ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bijis kritums par 10%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē bijis samazinājums par 2,5%.
2025.gada jūlijā, salīdzinot ar 2024.gada jūliju, rūpniecības produkcijas apmēri, pēc kalendāri koriģētiem datiem, salīdzināmajās cenās palielinājās par 9,8%. Tostarp ražošanas apmēri palielinājās apstrādes rūpniecībā - par 10,8%, kā arī elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 12,5%, savukārt samazinājās ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 18,4%