Āfrikas cūku mēris "Baltic Pork" ietekmēs cūkgaļas pieejamību valsts zaļajos iepirkumos
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) gadījums SIA "Baltic Pork" cūku novietnē Ogres novada Lauberes pagastā ietekmēs cūkgaļas pieejamību valsts zaļajos iepirkumos, kuros drīkst izmantot tikai Latvijā ražotu cūkgaļu, pastāstīja Latvijas Cūku audzētāju asociācijas (LCAA) valdes locekle Dzintra Lejniece.
Viņa skaidroja, ka deficīts radīsies, jo Latvijā tiek saražoti aptuveni 50% no pašpatēriņam nepieciešamās cūkgaļas.
Savukārt kopumā Latvijā cūkgaļas nepietrūks, jo Latvija atrodas kopējā Eiropas cūkgaļas tirgū un pārējās Eiropas dalībvalstis šo iztrūkumu nosegs.
Lejniece arī minēja, ka turpmākai ĀCM izplatības ierobežošanai cūku audzētāji var veikt saimniecības iekšējās biodrošības auditu.
"Diemžēl mēs mācamies no mūsu kolēģu nelaimes un, pārskatot un analizējot visus šos riskus, kā slimība varēja nokļūt citās saimniecībās, mēs atkal mēģinām uzlabot biodrošību un mazināt riskus, bet tas nav viegli būt šādā trauksmes stāvoklī jau no 2014.gada," pauda LCAA valdes locekle.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā līdz septembrim reģistrēti kopumā astoņi ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs, kurās ir kopumā vairāk nekā 28 000 cūku. Savukārt pērn Latvijā visa gada laikā slimība tika konstatēta septiņās saimniecībās ar kopumā 595 mājas cūkām.
Pēdējais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē konstatēts Ogres novada Lauberes pagastā "Baltic Pork" cūku novietnē.
Savukārt mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1008 mežacūkām 27 novadu 157 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 719 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
