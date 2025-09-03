Kā pasargāt savu auto no zagļiem, jo ar rūpnīcas signalizāciju bieži nepietiek
"Es teiktu, ka šobrīd ir novērojams autozādzību skaita kritums. Nav tā, ka nezog vispār, bet nezog daudz. Šogad jaunākā nozagtā automašīna ir 2023. gada VW Touareg un viens Lexus."
Tā atzīst Kristaps Liecinieks, BALTA Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs. Viņš arī piebilst, ka mainoties ģeopolitiskajai situācijai, Latvijā pieklusušas arī automašīnu zādzības.
Līdzīgu novērojumu izdarījusi kompānija "Sherlog", kas automašīnas un citur uzstāda ne gluži pretaizdzīšanas, bet gan radiomeklēšanas iekārtas. Aigars Paegle, Sherlog Latvija vadītājs: "Šobrīd ir tāds neliels klusums, bet tas ir klusums pirms vētras. Varbūt tā tendence no 2 - 3 gadījumiem diennaktī nokritusie līdz vienam, bet nekas nevar zināt, būs vai nebūs."
Līdz ar to noteiktu modeļu automašīnām apdrošinātāji izvirza attiecīgas aizsardzības prasības. Ar rūpnīcas signalizāciju bieži nepietiek. "Lai cik jebkurš ražotājs teiktu, ka viņu sistēma ir visdrošākā, dzīvē tā tas nepiepildās," saka Liecinieks. Ja auto ir lēts vai nav t.s. riska grupā, varbūt var arī iztikt ar to, ko devis ražotājs. Pārējiem nepieciešams vismaz imobilaizers. "Dārgajam "galam", kas ir 70 000 eiro un vairāk, obligāta prasība ir "Sherlog"," atzīst Liecinieks.
Iekārta, ko uzstāda "Sherlog Latvija", nav pretaizdzīšanas iekārta parastajā izpratnē, jo ļauj izsekot un atrast jau nozagtu spēkratu. "Primārai produkts ir identifikators jeb čips. Mēs saņemam signālu, ja jūsu ato auto brauc bez identifikatora," stāsta Paegle. Ja automašīnai nav atslēgas, viedkartes vai vispār nekā, "Sherlog" ir cits risinājums. Radiolokācijas princips nav nekas jauns, un ir pazīstams vismaz simt gadus. Tieši tāpēc tas ir tik uzticams. "Mūsu uzdevums ir atgriezt spēkratu, mēs neiespaidojam to, vai pats īpašnieks brauc ar vai bez identifikatora un uz kurieni," apgalvo Sherlog Latvija vadītājs. "Ļoti bieži mūsu apdrošinātās automašīnas ar "Sherlog" tiek atgūtas stundas laikā," atklāj Balta pārstāvis. "Neskatoties uz to, ka ir ģeopolitiskā situācija ir mainījusies, un nozagtās mašīnās nav tik viegli realizēt, šie "nepareizie" pilsoņi par dārzniekiem nav kļuvuši," rezumē Aigars Paegle. "Šajā gadījumā mūsu uzdevums ir neradīt labvēlīgu situāciju viņiem atgriezties."