Arī mazākiem valūtas darījumiem būs jāveic klienta izpēte
Turpmāk Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Novēršanas likums) subjekta pienākums būs veikt klientu izpēti pirms gadījuma rakstura ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanas vai pārdošanas darījuma, ja tā apmērs vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir mazāka par 1500 eiro, otrdien nolēma valdība.
Klientu izpētes nepieciešamību noteiks pats Novēršanas likuma subjekts atbilstoši klienta darbības risku novērtējumam.
Finanšu ministrijā (FM) skaidro, ka Novēršanas likuma grozījumu mērķis ir mazināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, veicot gadījuma rakstura valūtu tirdzniecības darījumus, ievērojot riskos balstītas pieejas principu.
Līdz šim Novēršanas likums paredzēja, ka klienta izpēte pirms darījuma skaidrā naudā nav jāveic, ja tā summa nepārsniedz 1500 eiro.
FM skaidro, ka šāda prasība nenodrošināja riskos balstītas pieejas principu valūtu tirdzniecības darījumos un nenodrošināja, ka gadījumos, kad pastāv paaugstināts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks, tiek veikta klienta izpēte pie mazākas darījuma summas.
Klienta izpētes laikā iegūtie dati, īpaši klienta identifikācijas dati, ir nozīmīgi, lai nodrošinātu efektīvu darījumu uzraudzību, tādējādi novēršot iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, uzsver FM.
Latvijas Bankas uzraudzības dati liecina, ka no valūtu tirdzniecības darījumu skaita anonīmi veiktie darījumi - 2024.gadā bija 93,6%, 2023.gadā - 93,8%, bet 2022.gadā - 92%. Sektorā anonīmi veiktie darījumi ir darījumi, kuru darījumu summa nesasniedz 1500 eiro.
Tāpat ar valdības atbalstītajiem Novēršanas likuma grozījumiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem tiks noteikts pienākums gan augstākajā vadībā, gan iekšējās kontroles struktūrvienībā iecelt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo darbinieku.