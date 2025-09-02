Lielākā daļa autovadītāju pārsniedz atļauto ātrumu par 10 km/h: uzskata, ka tas nav pārkāpums
Lielākā daļa autovadītāju jeb 83% mēdz pārsniegt atļauto ātrumu par 10 km/h – no tiem 17% atzīst, ka to dara bieži, 6% - regulāri, bet 61% - reti.
Kā liecina “Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa” dati, salīdzinot ar situāciju pērn, kad atļauto ātrumu par 10 km/h mēdza pārsniegt 84% autovadītāju, statistika nav būtiski mainījusies.
Līdzīgi kā pērn, arī šogad pētījuma dati liecina, ka atļauto ātrumu par 10 km/h biežāk mēdz pārsniegt vīrieši. Apstiprinošu atbildi par ātruma pārsniegšanu sniedza 86% vīriešu un 80% sievietes (pērn 85% vīriešu un 82% sievietes).
Latvijā naudas sods par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu sākas no 10 km/h un sabiedrībā valda uzskats, ka atļautā ātruma pārsniegšana par 10 km/h nav vai ir maznozīmīgs pārkāpums, taču tas var būtiski ietekmēt avārijas norisi (vai to pat neizraisīt) un sekas. Saeimā jau vairākkārt mēģināts panākt naudas sodus par atļautā ātruma pārsniegšanu no pirmā kilometra, arī šī gada sākumā Satiksmes ministrija rosināja ieviest nulles toleranci pret atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h.
“Arī pētījuma dati liecina, ka atļautā ātruma neievērošanu 10 km/h robežās liela daļa autovadītāju neuzskata par pārkāpumu, taču pat neliels ātruma pārkāpums var būtiski ietekmēt ne vien ceļu satiksmes negadījuma norisi, bet arī tā sekas. Vairākās Eiropas valstīs sods tiek piemērots jau pārsniedzot atļauto ātrumu jau par 1 km/h, piemēram, Francijā, Vācijā, Spānijā, Šveicē,” skaidro Drošas Braukšanas Skolas direktors Jānis Vanks.
“Arī Pasaules Veselības organizācijas eksperti norāda, ka vidējā braukšanas ātruma samazinājums par 5% var samazināt letālu ceļu satiksmes negadījumu skaitu par aptuveni 30%. Ja transportlīdzeklis pirms bremzēšanas brauc par 10 km/h ātrāk, sadursmes brīdī trieciena spēks var būt par 40 km/h lielāks. Sabiedrībā izplatītais uzskats, ka ātruma pārsniegšana par 10 km/h būtisku risku nerada, ir maldīgs,” piebilst J.Vanks. Eksperti pierādījuši, ka arī laika ietaupīšana ar šādu ātruma pārsniegšanu, ir nebūtiska, prot, mērojot 50 km attālumu, tie autovadītāji, kuri pārsniedz ātrumu par 10 km/h, galamērķī nonāk tikai par trīs minūtēm ātrāk.
Analizējot pētījuma datus dažādās vecuma grupās, iespējams secināt, ka biežāk atļauto ātrumu par 10 km/h pārsniedz autovadītāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem (89%), kam seko autovadītāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem (84%) un no 50 līdz 59 gadiem (84%).
“Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indekss” pētījums tapis sadarbībā ar Drošas Braukšanas Skolu un pētījumu centru Norstat. Pētījumā, kas veikts 2025. gada aprīlī, piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Pētījums veikts ar mērķi sekmēt atbildīgu braukšanu un izpratni par to, kas rada papildus riskus uz ceļiem, un kā tos novērst.