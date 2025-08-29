“Latvijas Pasts” brīdina: daļa sūtījumu uz ASV var tikt atgriezta klientiem
VAS “Latvijas Pasts” brīdina, ka var būt spiests atgriezt klientiem daļu sūtījumu, kas tam ir uzticēti piegādei uz ASV. Sūtījumu loģistikas ķēdēs ir novērojama kavēšanās, kas ir saistīta ar ļoti īso laika posmu, lai piemērotos ASV muitas politikas izmaiņām.
Nacionālais pasta operators pieņēma sīkpaku un paku sūtījumus piegādēm uz ASV ar laika rezervi, līdz 22. augustam, rēķinoties, ka tie tiks piegādāti ASV līdz šodienai, 29. augustam, kad ASV aptur bezmuitas “de minimis” režīmu, kas attiecas arī uz Latviju. Tomēr pēdējās dienās pirms šī termiņa starptautisko sūtījumu virzīšanā uz ASV ir vērojami pārrāvumi un sastrēgumi, aviosabiedrībām atsakoties uzņemties atbildību par savlaicīgām Eiropas pasta operatoru sūtījumu piegādēm un kavējoties sūtījumu pieņemšanai ASV pastā.
Uzņēmums, iespējams, būs spiests atgriezt klientiem līdz 650 sūtījumiem. “Latvijas Pasts” plāno vienkāršu vēstuļu korespondenci, kas ietver dokumentus, virzīt atkārtotai piegādei, savukārt pakas un sīkpakas atgriezt nosūtītājiem. Uzņēmums aicina privātpersonas, kuras saņems paziņojumu par atgrieztu sūtījumu, pieteikt naudas atmaksu par pakalpojumu vietnē (pieteikuma veids – “Sūtīšanas maksas atgriešana”), pasta nodaļā vai e-pastā info@pasts.lv.
Aviokompāniju neskaidrās politikas dēļ nacionālais pasta operators pagaidām nevar nodrošināt arī apdrošinātas, ierakstītas un izsekojamas vēstuļu korespondences piegādes uz ASV un tai piederošajām teritorijām: Amerikāņu Samoa salām, Guamu, Havaju, Mazās Aizjūras un Māršala salām, Mikronēziju, Palau, Puertoriko, Virdžīnu un Ziemeļu Marianas salām.
Tāpat uz laiku, līdz tiks rasts atbilstošs tehniskais risinājums, joprojām ir apturēta paku un sīkpaku sūtījumu plūsma uz minētajiem galamērķiem.
Vienlaikus “Latvijas Pasts” turpina piegādāt vienkāršu vēstuļu korespondenci ar dokumentiem uz ASV. Izmaiņas neattiecas uz sūtījumiem no ASV uz Eiropu.
Uzņēmums atvainojas ikkatram klientam par radītajām neērtībām, kas ir saistītas ar ASV prezidenta izdoto izpildrīkojumu par bezmuitas “de minimis” režīma apturēšanu visām valstīm no šodienas, 29. augusta. Šīs izmaiņas muitas politikā šobrīd ietekmē visu Eiropas pasta operatoru, tajā skaitā “Latvijas Pasta”, darbību. Uzņēmums aktīvi meklē risinājumus, lai mazinātu tās ietekmi un pēc iespējas ātrāk nogādātu sūtījumus uz ASV.