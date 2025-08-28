Vidējā darba samaksa pieaugusi līdz 1800 eiro
Šī gada 2. ceturksnī vidējā darba samaksa pieauga par 8,2%, sasniedzot 1808 eiro.
Vidējais atalgojums privātajā un sabiedriskajā sektorā pieauga attiecīgi par 8,4% un 8,1%.
Kā norāda "SEB" bankas ekoniomists Dainis Gašpuitis, atalgojuma pieaugums otrajā ceturksnī joprojām vērtējams kā straujš. Īpaši tas attiecas uz sabiedrisko sektoru, kas spēja pieaugt par 8,1% attiecībā pret 2024. gada 2. ceturksni, kad tas bija cēlies par 12,4%. Turklāt, no 2023. gada 2. ceturkšņa līdz 2024. gada beigām, atalgojuma pieaugums sabiedriskajā sektorā ir apsteidzis privāto sektoru. Tas nenozīmē, ka atalgojuma kāpums sabiedriskajā sektorā ir apturams, taču jāpiebremzē un jālīdzsvaro atšķirības paša sektorā, gan arī privāto sektoru. Tuvākajos ceturkšņos statistikā ir jāuzrādās pakāpeniskai pieauguma palēnināšanās sabiedriskajā sektorā.
Kopumā atalgojuma pieauguma tendences saglabāsies. Ekonomikas sagaidāmā, lai arī lēnīga, atgūšanās turpināsies un darba tirgus uzsils. No otras puses lēnāka inflācija un piezemētas izaugsmes perspektīvas liks rūpīgi izsvērt algu pieaugumus. Visticamāk, ka šogad kāpums saglabāsies nedaudz virs 8%, nākamgad noslīdot nedaudz zemāk - līdz 7-7,5%, jo jūtamāku ietekmi atstās valdības fokuss uz izdevumu ierobežošanu.