"Fazer" investēs 400 miljonu eiro jaunā šokolādes ražotnē Somijā
Starptautiskais pārtikas ražošanas uzņēmums "Fazer" šovasar Somijas pilsētā Lahti uzsāk jaunas, modernas šokolādes ražotnes būvniecību, kurā paredzēts ieguldīt aptuveni 400 miljonu eiro. Plānots, ka jaunā ražotne darbu sāks 2028. gadā, ziņo uzņēmums.
Šokolādes ražošana daļēji turpināsies arī Vantā, kur līdz šim tika ražota "Fazer" šokolāde.
“400 miljonu eiro, ko plānojam ieguldīt jaunās šokolādes ražotnes izveidē, ir lielākās investīcijas "Fazer" vēsturē. Tas būs vērtīgs ieguldījums Somijas pārtikas rūpniecībā, kas veicinās gan uzņēmuma izaugsmi vietējā un starptautiskā mērogā, gan stiprinās Somijas pārtikas rūpniecības konkurētspēju starptautiskajos tirgos,” saka Kristofs Victums (Christoph Vitzthum), "Fazer" grupas prezidents un izpilddirektors.
Daudzi Fazer saldumi top Somijā – šokolādes "Karl Fazer" un "Geisha", kā arī "Tutti Frutti", "Dumle" un "Domino". Topošā ražotne Somijā ļaus vēl vairāk paplašināt uzņēmuma sortimentu. "Fazer" šobrīd veido 15 % no Somijas pārtikas eksporta.
Pašlaik Fazer ražotnes Somijā atrodas Vantā, Lahti un Lapēnrantā. Vantā arī turpmāk darbosies cepumu fabrika, maiznīca, daļa šokolādes ražotnes, uzņēmuma galvenais birojs un apmeklētāju centrs; Lahti – dzirnavas, sausmaizīšu fabrika, maiznīca, bezglutēna produktu maiznīca un fabrika, kurā ražo saldinātāja ksilīta produkciju. Savukārt Lapēnrantā, kas atrodas valsts dienvidaustrumos, darbu turpinās maiznīca un saldumu ražotne, kur top konfektes, sāļā lakrica, saldumi, marmelādes un ksilīta produkti.
Latvijā "Fazer" grupu pārstāv uzņēmums "Fazer" Latvija. Uzņēmuma mūsdienīgajā ražotnē Ogrē ik dienas tiek ražota svaiga maize, saldēti maizes produkti un konditorejas izstrādājumi."Fazer" Latvija ir viens no maizes tirgus līderiem un strādā ar zīmoliem "Fazer" un Druva. 2024. gadā "Fazer" Latvija neto apgrozījums sasniedza 34,63 miljonus eiro. Uzņēmums nodarbina 376 darbiniekus.