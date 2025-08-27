Pieci fakti, ko Tu nezināji par “Lidl” ilgtspējību
Domājot par “Lidl”, daudziem prātā nāk izdevīgas cenas, ātra iepirkšanās un plašs preču klāsts. Taču patērētāji arvien biežāk aizdomājas – ko es atbalstu ar savu pirkumu? Aiz katras preces plauktā un katras cenu zīmes slēpjas arī uzņēmuma vērtības un izvēles. Ilgtspēja “Lidl” nav tikai mērķis uz papīra, bet gan sistēmiska pieeja, kas integrēta ikvienā uzņēmuma darbības posmā. No izsekojamas un atbildīgi iegūtas pārtikas un pārdomātām piegādes ķēdēm līdz inovatīvai veikalu būvniecībai un taisnīgai atalgojuma sistēmai darbiniekiem. Tas ir stāsts par izvēlēm, kas dienu no dienas tuvina videi un cilvēkam draudzīgākai mazumtirdzniecībai.
Pārstrādātas teju 8 000 tonnas atkritumu
Atbildīgi apsaimniekojot atkritumus, "Lidl" iesaistās vides saudzēšanā – 2023. finanšu gadā* uzņēmums pārstrādāja, atkārtoti izmantoja vai nodeva biogāzes ražošanai 90% jeb 7922 tonnas dažādu iepakojuma materiālu un citu atkritumu. Efektīva atkritumu plūsmas pārvaldība palīdz samazināt poligonos noglabājamo atkritumu apjomu un veicina aprites ekonomiku. 2024. finanšu gadā “Lidl Latvija” atkārtoti izmantoja vai nodeva biogāzes ražošanai 88% jeb 12074,15 tonnas atkritumu.
Izbūvēti saules paneļi un saņemti ilgtspējas sertifikāti
Jau no darbības sākuma Latvijā “Lidl” iepērk un izmanto tikai un vienīgi elektroenerģiju, kas 100% apmērā iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem, papildu ieguldot modernās infrastruktūrās, kas palīdz patēriņu samazināt. Jau 2023. finanšu gada beigās astoņi veikali bija aprīkoti ar saules paneļiem, kas ļauj veikaliem daļu elektroenerģijas saražot pašiem. 2024. finanšu gadā šādā veidā uzņēmums ieguva 1 007 842 kWh enerģijas.
Līdz 2023.finanšu gada beigām 21 ēkai tika piešķirts “EDGE” ilgtspējas sertifikāts, kas apliecina efektīvu ūdens, enerģijas un materiālu patēriņu, bet 2024.gadā šādi sertificētas bija jau 30 ēkas. Tāpat “Lidl Latvija” birojs ir ieguvis Zaļā biroja (“Green Office”) sertifikātu no Pasaules Dabas fonda par augstiem standartiem resursu un atkritumu pārvaldībā, kā arī darbinieku iesaisti ilgtspējas procesos. Šo sertifikātu “Lidl Latvija” ieguva arī 2024. gadā.
No ziedošanas un grantiem skolām līdz dalībai vides talkās
Atbildība pret sabiedrību izpaužas arī ikdienas iniciatīvās. Pēdējo gadu laikā “Lidl” ir sadarbojies ar vairākām labdarības organizācijām, tostarp, “Latviešu Samariešu apvienību”, “SOS Bērnu ciematiem” un organizāciju “Tavi Draugi”. 2023. finanšu gadā labdarībai tika nodotas 34 tonnas pārtikas, kas nonāca tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. 2024. gadā šādi tika novirzītas vairāk kā 80 tonnas pārtikas. Papildu, pateicoties sadarbībai ar Pasaules Dabas fondu Latvijā un citiem vides partneriem, tiek veikti praktiski darbi dabas daudzveidības saglabāšanai – no ziedošanas grantiem skolām līdz dalībai upju tīrīšanas akcijās.
Piedāvā teju 200 produktus ar “Fairtrade” sertifikātu
Ilgtspējīgas un atbildīgas izvēles ir redzamas arī veikalu plauktos. “Lidl” sortimentā Latvijā, noslēdzot 2023. finanšu gadu bija 199 produktu ar “Fairtrade” sertifikāciju, kā arī simtiem produktu ar “Rainforest Alliance” un citiem starptautiskiem ilgtspējas marķējumiem. Īpaša ir augu izcelsmes produktu līnija “Vemondo”, kas Latvijā divus gadus pēc kārtas iekļauta patērētāju “TOP 3” izvēlē “Augi un draugi” pētījumā Latvijā. Šie produkti ne tikai piedāvā alternatīvu dzīvnieku izcelsmes produktiem, bet arī ļauj ikvienam patērētājam ikdienā veikt ilgtspējīgas izvēles.
“Lidl” atzīts par vienu no labākajiem darba devējiem Eiropā
Ilgtspējība “Lidl” nozīmē arī godīgumu un atbildību pret cilvēkiem – gan pircējiem, gan darbiniekiem. 2023. gadā Nīderlandē bāzētais “Top Employers Institute” uzņēmumam “Lidl Latvija” pirmo reizi piešķīra starptautisko “Top Employer” sertifikātu, kas apliecina “Lidl” augsto līmeni kā darba devējam ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. 2024. gadā “Lidl” arī tika atzīts par darba devēju ar izcilu un uz attīstību orientētu darba vidi visās 31 valstīs, kurās atrodas veikali, bet 2025. gada sākumā “Lidl” pirmo reizi saņēma arī "X-Large Enterprise Seal" novērtējumu lielajiem uzņēmumiem.
Vērts minēt, ka uzņēmumā 70% darbinieku ir sievietes, un teju visi darbinieki strādā ar pastāvīgu līgumu, bet vadošos amatos ir 42,5% sieviešu. Papildu tam “Lidl” mērķis ir pēc iespējas labāk izmantot darbinieku potenciālu un parādīt darbiniekiem viņu individuālās attīstības iespējas. Katru gadu tiek veikts darbinieku talantu vadības process. Tas ietver attiecīgā darbinieka darba rezultātu novērtēšanu un attīstību, ko veic tiešais vadītājs. Pēc datiem no ilgtspējas ziņojuma 2023. finanšu gadā 45% “Lidl Latvija” darbinieku bija tiesīgi piedalīties talantu novērtēšanā un tajā bija 100% līdzdalības līmenis. Pozitīvie rādītāji apliecina, ka “Lidl” ne tikai piedāvā stabilu darba vidi, bet arī veicina darbinieku izaugsmi un labbūtību.
Kopumā “Lidl” parāda, ka katras stratēģiskās izvēles pamatā ir pārdomāta, mērķtiecīga un apņēmīga rīcība. Rīcība, kas atspoguļo pārliecību – ilgtspējīga nākotne nav abstrakcija. Turklāt tieši šī pieeja ļauj "Lidl" katru dienu turēt savu solījumu klientiem - piedāvāt augstu kvalitāti par zemu cenu.
Vairāk par “Lidl Latvija” ilgtspējību iespējams uzzināt uzņēmuma ilgtspējas ziņojumā: https://corporate.lidl.lv/lv/ksa-2023/ilgtspejas-zinojums.
* Uzņēmuma “Lidl Latvija” finanšu gads ilgst no 1. marta līdz nākamā gada 28. vai 29. februārim.