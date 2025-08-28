Šīs kļūdas pieļauj gandrīz visi: eksperti atklāj, kā ietaupīt simtiem eiro, pērkot aviobiļetes
Aviokompānijas kļūst arvien viltīgākas ar biļešu cenām, un ceļotāji nereti pieļauj kļūdas, rezervējot lidojumus. Ceļošanas eksperti dalās padomos, kā no tām izvairīties un nepārmaksāt.
Eksperti no uzņēmuma "Transfeero" iesaka: "Inkognito režīma vai privātās pārlūkošanas izmantošana neļauj aviokompānijām un rezervēšanas platformām izsekot jūsu meklēšanas vēsturi un mākslīgi paaugstināt cenas."
"Google Chrome" pārlūkā jāspiež uz trīs punktiem augšējā labajā stūrī un jāizvēlas "Jauns inkognito logs". "Safari" pārlūkā izvēlieties "Privātais logs" sadaļā "Fails". "Firefox" pārlūkā šī opcija arī atrodama galvenajā izvēlnē. Tas aizņem tikai dažas sekundes, bet ļauj ietaupīt simtiem eiro uz aviobiļetēm.
Vēl viens padoms - regulāri dzēst sīkdatnes (cookies). "Sīkdatnes reģistrē jūsu aktivitāti, un vietnes var paaugstināt cenas, ja redz jūsu interesi. Dzēsiet tās - un spēle sākas no jauna," skaidro speciālisti.
Tāpat ieteicams iestatīt paziņojumus par cenu samazinājumiem "Google Flights", "Skyscanner" vai "Hopper" platformās. Tādā veidā jūs nekavējoties uzzināsiet par cenu kritumu un varēsiet rezervēt biļeti pirms cenas atkal pieaugs.
Padomi biļešu rezervēšanai
- Elastība datumu izvēlē ir ļoti svarīga. Nedēļas vidū cenas parasti ir zemākas, un agrie lidojumi no rīta vai vēlie ielidojumi vakarā palīdz ievērojami ietaupīt.
- Izvairieties no atgriešanās svētdienās - šī ir viena no dārgākajām dienām. Labāk izvēlēties otrdienu vai trešdienu, pat ja tas nozīmē papildus atvaļinājuma dienu.
- Pārbaudiet lidojumus no kaimiņu lidostām. Dažreiz īsa vilciena brauciena cena ir lētāka nekā biļetes cenas starpība.
- Esiet uzmanīgi ar "lētajiem" tarifiem: biļete par 50 eiro var viegli palielināties līdz 150 eiro, ja pieskaita rokas bagāžu un citus papildus pakalpojumus.
- Spontāniem ceļojumiem var noderēt VPN, lai mainītu tiešsaistes atrašanās vietu un atrastu zemākas cenas. Tas nedarbojas vienmēr, bet dažkārt nodrošina ievērojamu ietaupījumu.
- Daudzas aviokompānijas jaunos tarifus publicē otrdienas pēcpusdienā vai trešdienas rītā - šajos laikos īpaši vērts pārbaudīt cenas.
Kļūdas, kas noved pie pārmaksāšanas
- Nemeklējiet vienu un to pašu maršrutu vairākas dienas pēc kārtas no viena ierīces - tas signalizē par steidzamību, un algoritmi izmanto šo informāciju pret jums.
- Nerezervējiet biļetes tuvu brīvdienām vai svētkiem - šajā laikā cenas parasti ir īpaši augstas.
- Neļaujieties reklāmai "Atlikuši tikai 2 biļetes par šo cenu" - bieži tas ir tikai mārketinga triks. Vienmēr pārbaudiet to pašu lidojumu citā ierīcē vai vietnē pirms pirkuma veikšanas.