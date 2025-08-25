Taizeme plāno tūristiem dāvināt tūkstošiem bezmaksas lidojumu
Taizeme, kuras ekonomikas dzinējspēks gadu desmitiem ir bijis tūrisms, gatavojas īstenot jaunu kampaņu, lai atdzīvinātu nozari. Valsts tūrisma ministrijas atbalstītā iniciatīva paredz nākamo trīs mēnešu laikā ārvalstu ceļotājiem piešķirt 200 000 bezmaksas iekšzemes lidojumu, raksta "Euronews".
Kampaņa ar nosaukumu “Buy International, Free Thailand Domestic Flights” sniegs iespēju ārvalstu tūristiem, rezervējot starptautiskos lidojumus caur aviokompānijām vai ceļojumu aģentūrām, saņemt bezmaksas turp-atpakaļ biļeti Taizemes robežās. Programma varētu sākties septembrī un ilgt līdz novembrim, ja to apstiprinās valdība. Valsts subsidēs līdz 1750 batam (ap 40 eiro) vienvirziena biļetei vai 3500 batiem (ap 80 eiro) turp-atpakaļ reisam, un katram ceļotājam būs pieejama arī 20 kg nododamā bagāža.
Mērķis ir mudināt ceļotājus doties tālāk par ierastajiem galamērķiem – Bangkoku, Puketu un Čhianmai – un atklāt mazāk pazīstamus Taizemes reģionus ar bagātīgu kultūras mantojumu, virtuvi un pludmalēm. Kampaņā jau iesaistījušās sešas aviokompānijas, tostarp "Thai Airways", "Bangkok Airways" un "Thai AirAsia". Tūrisma amatpersonas cer, ka ar 700 miljonu batu (16 miljonu eiro) ieguldījumu izdosies radīt ieņēmumus 8,8 miljardu batu (200 miljonu eiro) apmērā.
Lai gan 2019. gadā Taizemi apmeklēja gandrīz 40 miljoni tūristu, šis rekords vēl nav atkārtots. Valsts sākotnēji cerēja 2025. gadā piesaistīt 39 miljonus ārvalstu viesu, taču prognozes samazinātas līdz 33 miljoniem. Līdz šim reģistrēti 20,8 miljoni starptautisko ierašanos, kas ir par 7% mazāk nekā pērn. Tūrisma tēlu negatīvi ietekmējuši vardarbīgi incidenti Bangkokā un neseni spriedzes uzliesmojumi uz robežas ar Kambodžu.
Valdība cenšas atjaunot pievilcību ar dažādiem pasākumiem – atliktu ieceļošanas nodevu, atvieglotām vīzām Ķīnas tūristiem un pat ideju par kazino būvniecību. Bezmaksas lidojumu programma ir viens no spilgtākajiem soļiem, tomēr tūristiem ieteikts nogaidīt, līdz valdība oficiāli apstiprinās plānu.