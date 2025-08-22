"airBaltic" Pilotu akadēmijas absolvents kļuvis par kapteini
Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" ar lepnumu atklāj, ka pirmais tās "Pilotu akadēmijas" absolvents Kaspars Kasakovskis kļuvis par kapteini.
Kasakovskis "Pilotu akadēmijai" pievienojās 2018. gadā, uzsākot mācības kā viens no 12 pirmās grupas kadetiem. “Kaspara sasniegums ir nozīmīgs notikums ne tikai viņam personīgi, bet arī "airBaltic" un mūsu "Pilotu akadēmijai" kopumā. Tas apliecina akadēmijas apmācību kvalitāti un parāda iespējamo karjeras ceļu, ko esam izveidojuši – no kadeta līdz kapteinim!" norāda "airBaltic" izpilddirektora pienākumu izpildītājs Pauls Cālītis.
"Mēs ļoti lepojamies ar Kasparu, kura paveiktais atspoguļo visas mūsu komandas apņēmību un garu. Katra "Pilotu akadēmijas" absolventa rokās ir "airBaltic" nākotne, un Kaspars ir spilgts piemērs tam, ko iespējams sasniegt,” pauž Cālītis.
Šobrīd ""airBaltic" Pilotu akadēmijā" mācās 140 studenti. Lielākā daļa no viņiem ir no Baltijas valstīm, taču akadēmijā ir arī pārstāvji no citām Eiropas Savienības valstīm, piemēram, Dānijas, Vācijas, Francijas, Somijas, Spānijas un Itālijas. Kopumā vairāk nekā 10% ""airBaltic" Pilotu akadēmijas" studentu ir sievietes.
Gadu gaitā 138 ""airBaltic" Pilotu akadēmijas" absolventu ir kļuvuši par lidsabiedrības darbiniekiem – lielākā daļa šobrīd strādā kā otrie piloti, bet vairāki ieņem arī apmācību instruktoru amatus.