Četru dienu darba nedēļu neieviesīs, bet Darba likumā plānotas izmaiņas attiecībā uz darba laiku
Valdība 19. augustā atbalstīja grozījumus Darba likumā, kurā tostarp ietvertas izmaiņas attiecībā uz darba laiku. Par šīm izmaiņām likumā vēl jālemj un tas jāpieņem Saeimai.
Latvijā neieviesīs četru dienu darba nedēļu, tomēr ar izmaiņām Darba likumā rosināts atļaut darba ņēmējam un devējam par tādu vienoties.
2022.gadā platformā manabalss.lv tika savākti nepieciešamie paraksti sabiedrības iniciatīvai "Par četru dienu un 32 stundu darba nedēļu". Sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju, izvērtējot šī brīža situāciju, tika secināts, ka viens no labākajiem risinājumiem ir tāds, kas sniedz iespēju darbiniekam ar darba devēju vienoties par elastīgāku darba laika organizēšanu, saglabājot 40 stundu darba nedēļu un nesamazinot darbinieka darba samaksu.
Tādējādi ar grozījumiem Darba likumā rosināts paredzēt iespēju darbiniekam un darba devējam vienoties par darba dienas darba laika pagarināšanu par divām stundām, šādi dodot iespēju nedēļas 40 darba stundas nostrādāt četrās dienās. Šobrīd darba dienas darba laiku var pagarināt tikai par vienu stundu.
Vienlaikus detalizētāk rosināts regulēt arī to, ka darba devējs un darbinieks var darba līgumā vienoties par četru dienu darba nedēļu, turklāt šāda vienošanās var tikt noslēgta gan uz noteiktu laiku, gan - pastāvīgi. Tomēr pusēm tiek saglabāta iespēja atkāpties no šāda darba laika organizēšanas metodes, iepriekš par to brīdinot ne mazāk kā divas nedēļas iepriekš, un atgriezties pie piecu dienu darba nedēļas.